«لم تكن موفقاً فى اختيار الأغنية».. تعليق لجنة تحكيم الدوم على المتسابق محمد زين

لم ينجح المتسابق محمد زين من بورسعيد، في إقناع لجنة تحكيم برنامج الدوم، بصوته في أغنية "أيام وبنعيشها" للهضبة عمرو دياب.

من جانبه، علق الشاعر أمير طعيمة على غناء المتسابق:"إنت بتغني وإنت مستعجل أوي".

وقال الملحن حميد الشاعري:"اختيارك لهذه الأغنية لم يكن موفقاً".

وقالت الفنانة أنوشكا:"كنت أفضل سماعك في نوعية فيها موال أكثر، فيها عرض صوت وقوة صوت".

وقال المتسابق محمد زين:"إنه لو كان اختياره هذه المرة غير موفق، إن شاء الله لو ربنا كرمني، المرات الجاية هتكون اختياراتي موفقة".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.