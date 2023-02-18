أنوشكا لمتسابقة «الدوم» أسماء الدسوقى: «يا سلام على قفلة الأغنية»

أبهرت المتسابقة أسماء الدسوقي من الدقهلية، عن فئة الغناء، لجنة تحكيم فئة الغناء في "الدوم"، نتيجة لأدائه المتميز.

المتسابقة أسماء الدسوقي



وعلق حميد الشاعري، قائلًا: "صوت جميل".

وعلق الشاعر أمير طعيمة: "غني وانتي مرتاحة، الأغنية مش ممتازة بس بشكل عام كويسة".

وعقبت الفنانة أنوشكا: "يا سلام على قفلة الأغنية، قفلتي الأغنية في منتهى القوة".

المتسابقة أسماء الدسوقي

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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