حميد الشاعرى لمتسابق «الدوم» محمود جمعة: «أنت تمام التمام»

أبهر المتسابق محمود جمعة، من الغربية، عن فئة الغناء، لجنة تحكيم فئة الغناء في "الدوم"، نتيجة لأدائه المتميز.

وعلق حميد الشاعري، قائلاً: "أنت تمام التمام بجد ".

المتسابق محمود جمعة

وعلق الشاعر أمير طعيمة:" أنت مستعجل شوية ".



وعقبت الفنانة أنوشكا:" أهم حاجة توصل لإحساسي وفعلاً وصلت ".

المتسابق محمود جمعة

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