السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حميد الشاعرى لمتسابق «الدوم» محمود جمعة: «أنت تمام التمام»

المتسابق محمود جمعة
المتسابق محمود جمعة

أبهر المتسابق محمود جمعة، من الغربية، عن فئة الغناء، لجنة تحكيم فئة الغناء في "الدوم"، نتيجة لأدائه المتميز.

وعلق حميد الشاعري، قائلاً: "أنت تمام التمام بجد ".

المتسابق محمود جمعة

وعلق الشاعر أمير طعيمة:" أنت مستعجل شوية ". 


وعقبت الفنانة أنوشكا:" أهم حاجة توصل لإحساسي وفعلاً وصلت ". 

المتسابق محمود جمعة

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