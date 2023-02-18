حميد الشاعرى لمتسابق «الدوم» محمود جمعة: «أنت تمام التمام»
أبهر المتسابق محمود جمعة، من الغربية، عن فئة الغناء، لجنة تحكيم فئة الغناء في "الدوم"، نتيجة لأدائه المتميز.
وعلق حميد الشاعري، قائلاً: "أنت تمام التمام بجد ".
وعلق الشاعر أمير طعيمة:" أنت مستعجل شوية ".
وعقبت الفنانة أنوشكا:" أهم حاجة توصل لإحساسي وفعلاً وصلت ".
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