حميد الشاعري لمتسابق «الدوم» يحى المنواتى: «حضورك روعة وطاغى»

أبهر المتسابق يحي المنواتي، من العريش شمال سيناء، عن فئة الغناء، لجنة تحكيم فئة الغناء في «الدوم»؛ نتيجة لأدائه المتميز.

المتسابق يحي المنواتي



وعلق حميد الشاعري، قائلًا: «حضورك روعة وطاغي».

وعلق الشاعر أمير طعيمة: «أنت كل مرة بتغني حاجة مختلفة، بس برافو، وواضح أنك عندك كتير».

المتسابق يحي المنواتي



وعقبت الفنانة أنوشكا: «ثبات انفعلي أحييك عليه».

وعلق المتسابقة عقب خروجه من مسرح «الدوم»، قائلًا: «المسرح كله سقف لي ويعتبر ولع».

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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