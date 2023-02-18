أنوشكا لمتسابقة «الدوم» ليديا لوتشانو: الجميل يتقال عليه من غير كلام

أبهرت المتسابقة ليديا لوتشانو، من القاهرة، عن فئة الغناء، لجنة تحكيم فئة الغناء في "الدوم"، نتيجة لأدائها المتميز.

المتسابقة ليديا لوتشانو



وعلق حميد الشاعري، قائلاً:" عندك عرب كتير عايزه تقولينها ".



وعلق الشاعر أمير طعيمة:" في شوية تفاصيل في اللحن الأصلي ناقصة بس الباقي جود ".



وعقبت الفنانة أنوشكا:" الجميل يتقال عليه جميل من غير كلام ".



وعلقت المتسابقة عقب خروجها من مسرح "الدوم، قائلاً:" عملت كويس لحد ما ومبسوطة وراضية ورد فعل اللجنة جميل".

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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