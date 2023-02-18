سيد معوض: «كابيتانو مصر» فرصة لاكتشاف اللاعبين الصغار

أكد سيد معوض، نجم الأهلي السابق، أن برنامج كابيتانو مصر ساعد الشباب في التعبير عن مواهبهم وإمكانياتهم.

وأضاف، خلال حديثه في برنامج "كابيتانو مصر"، أن البرنامج فرصة عظيمة لاكتشاف اللاعبين الصغار الموهوبين في كل المحافظات ومراكز الشباب.

يذكر أن "كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.