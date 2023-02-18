سعر الريال السعودى اليوم السبت 18 فبراير 2023 فى البنوك المصرية

مع قرب شهر رمضان الكريم المبارك من عام 2023 والذي سيفصلنا عنه أسابيع قليلة، ويسعى قطاع عريض من الراغبين في الأداء لمناسك عمرة رمضان للبحث حول سعر الريال السعودي اليوم السبت 18 فبراير 2023 في البنوك المصرية، لكي يتمكنوا من معرفة مبلغ الأموال التي يتاح اصطحابها معهم لشراء كافة احتياجاتهم أثناء تواجدهم بمكة المكرمة.

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سعر الريال السعودي اليوم السبت 18 فبراير 2023 في البنوك المصرية

وتسعى «الدستور» في مدار الساعة لتقديم ما سيبحث عنه كافة المتابعون والقراء بشكل يكون مستمر، لذلك سنوضح في هذا التقرير سعر الريال السعودي طبق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 18 فبراير بالبنوك المصرية، والتي قد جاءت كالتالي:

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 فبراير 2023 في البنوك.



وجاء سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم السبت 18 فبراير 2023 ، كالتالي:

- سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت 18 فبراير 2023 في بنك مصر، نحو مبلغ 8.09 جنيه لعمليات الشراء، و8.13 جنيه للبيع.



- سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم السبت 18 فبراير 2023 نحو مبلغ 8.09 جنيه للشراء، و8 جنيهات للبيع.



- سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم السبت 18 فبراير 2023 نحو 8.13 جنيه للشراء، و8.15 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة السعودية في بنك المصرف المتحد اليوم السبت 18 فبراير 2023 نحو 7.86 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع.



- سجل سعر الريال السعودي البنك الأهلي اليوم، نحو 8.09 جنيه للشراء، و8.13 جنيه لعمليات البيع.

- وسجل سعر الريال السعودي اليوم السبت 18 فبراير 2023 في بنك الإسكندرية، نحو 8.09 جنيه لعمليات الشراء، و8.16 جنيه بالنسبة لعمليات البيع.



- بلغ سعر الريال السعودي في CIB، نحو 8.09 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع.



- بلغ سعر الريال اليوم السبت 18 فبراير 2023 في بنك قناة السويس، 8.10 جنيه للشراء، والبيع 8.16 جنيه.