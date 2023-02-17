أمير طعيمة لمتسابقة «الدوم» خلود: «بتعملى ميوت للعالم وانتى بتغنى»

أبهرت المتسابقة خلود محمد، من الغربية، عن فئة الغناء، لجنة تحكيم فئة الغناء في "الدوم"، نتيجة لأدائها المتميز.



وعلق حميد الشاعري، قائلاً: "عندك عُرب كتير عايزة تقوليها".

وعلق الشاعر أمير طعيمة: "فيكي ميزة وانتي بتغني بتعملي ميوت للعالم اللي حواليك ودي حاجة، ولو كل حد بيعملها وهو بيغني كويس، برافو".

وعقبت الفنانة أنوشكا:"الله الله الله عليكي".

وعلق المتسابقة عقب خروجه من مسرح "الدوم"، قائلاً: "أكتر حاجة مخوفاني إن المنافسة قوية، ولازم أقدم أحسن ما عندي".

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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