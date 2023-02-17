السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حميد الشاعرى يقف لتحية متسابق «الدوم» منعم يوسف على أدائه

الدوم
الدوم

أبهر المتسابق منعم يوسف، من القاهرة، عن فئة الغناء، لجنة تحكيم فئة الغناء في "الدوم"، نتيجة لأدائه المتميز.


ووقف الشاعر والملحن الكبير حميد الشاعري مصفقًا يحيى المتسابق على أدائه الرائع، قائلاً: "برافو رائع بأدائك".


وعلق الشاعر أمير طعيمة: "وقفة حميد دي بفلوس". 


وعقبت الفنانة أنوشكا: "حنية الصوت دي جميلة". 


وعلق المتسابق عقب خروجه من مسرح "الدوم"، قائلاً: "مبسوط من رد فعل اللجنة، فكرة إن الأستاذ حميد الشاعري يحيني بنفسه كبيرة بالنسبة ليا، ودي هتنضاف في السي في بتاعي".

 

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

 

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