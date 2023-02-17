رانيا علوانى تقدم مجموعة نصائح للتعامل مع فيروس سرطان عنق الرحم

قالت الدكتور رانيا علواني، استشاري أمراض النسا والتوليد، إنه في البداية لم تكن لديهم المعلومات والوعي الكافي لحماية السيدات من سرطان عنق الرحم، حيث كانت الحلول تتمثل لهم في استشاري الأمراض الجلدية أو أن طبيب النسا يقوم بعمل إزالة الورم بالليزر حيث كان التصرف في حدود الإمكانيات المتاحة.

وأضافت رانيا علواني خلال لقاءها ببرنامج معكم، المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه من الممكن للمرأة أن تحمي نفسها من الإصابة بسرطان عنق الرحم بنسبة 100%، كما أنه يمكنها أن تحمي بناتها منذ صغرهم، لافتة إلى أن الفيروس قد يكون متواجدا لكنه غير فعال بشكل كبير، ولا يؤدي إلى تغيير الخلايا إذا تم تناول التطعيم منذ الصغر.

وأوضحت أن التطعيم ضد فيروس HPv في غاية الأهمية، لكن الأهم هو الكشف الدوري، لافتة إلى أن الكشف الدوري طبقًا لبروتوكولات المتواجدة في انجلترا، عبارة عن كشف يتم إجراؤه مرة واحدة، وهذا الكشف يكشف لنا شيئين؛ يكشف لنا مكان وجود الفيروس في عنق الرحم، وهل هو موجود أم لا، وإذا كان موجودًا فله علاج، وهل وجوده تسبب في عمل تغيير للخلايا أم لا، أم أنه موجود ولم يحدث أي تغيير للخلايا.