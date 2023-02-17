«الدوم».. حميد الشاعرى: الفنان ممكن يعوض الموهبة بالذكاء

بدأت حلقة جديدة من برنامج "الدوم" بوابة النجوم، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الجمعة، والمخصصة لفئة الغناء.

وتكونت لجنة تحكيم الدوم لفئة الغناء، من الشاعر الكبير حميد الشاعري، والنجمة أنوشكا، والشاعر أمير طعيمة.

وكشف حميد الشاعري، نسبة الفن بالنسبة للذكاء في تكوين الفنان، قائلاً: "أنا شايف الموهبة محدش يقدر يلعب فيها، ودي هبة من ربنا، ومهما كانت النسبة 50%، أو 30% يعوضها بقى بالذكاء".

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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