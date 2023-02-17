«مستثمرى مرسى علم»: فتح مطار سفنكس فرصة لجذب مالكى الطائرات الخاصة

قال رامى فايز، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن نمط سياحة مالكى الطائرات الخاصة وهو واحد من الأنماط السياحية التى تندرج تحت أنماط سياحة الأثرياء، إلا أن الأمر يحتاج إلى العديد من التسهيلات بدايًة من الموافقات الأمنية من سلطه الطيران المدنى وموافقات أخرى من المطارات التى تهبط بها الطائرات، إضافة إلى المتطلبات الخاصة بالطائرات نفسها عند الهبوط من أعمال صيانة قبل الإقلاع مرة أخرى.

وأضاف "فايز"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن فتح مطار سفنكس لاستقبال الطائرات الخاصة يساعد أثرياء العالم فى الوصول إلى القاهرة وزيارة المعالم الأ ثرية، وخاصه بعد فتح المتحف المصرى الكبير الذى تنتظر الملايين على مستوى العالم افتتاحه، والذى يمثل إضافة كبيرة لسياحة المصرية وخاصة الثقافية.

وأشار رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إلى أنه من ضمن الأنماط السياحية الأخرى التى تندرج تحت سياحة الأثرياء هو "سياحة اليخوت"، والذى تعمل الدولة المصرية على الإعداد الجيد من خلال إنهاء الإجراءات الخاصه للقدوم وإنشاء مرسى عالمى لليخوت بمدينة شرم الشيخ لافتًا أن هناك نحو 650 ألف يخت خاص فى حوض البحر المتوسط نستطيع استقطابها والتي ستمثل قوة لقطاع السياحة.

واستقبل مطار سفنكس مؤخرًا مجموعة من أثرياء العالم قادمين من بتسوانا بجنوب القارة الإفريقية بطائراتهم الخاصة لزيارة المعالم الثقافية والأثرية.