السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مستثمرى مرسى علم»: فتح مطار سفنكس فرصة لجذب مالكى الطائرات الخاصة

رامى فايز
رامى فايز

قال رامى فايز، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن نمط سياحة مالكى الطائرات الخاصة وهو واحد من الأنماط السياحية التى تندرج تحت أنماط سياحة الأثرياء، إلا أن الأمر يحتاج إلى العديد من التسهيلات بدايًة من الموافقات الأمنية من سلطه الطيران المدنى وموافقات أخرى من المطارات التى تهبط بها الطائرات، إضافة إلى المتطلبات الخاصة بالطائرات نفسها عند الهبوط من أعمال صيانة قبل الإقلاع مرة أخرى.

وأضاف "فايز"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن فتح مطار سفنكس لاستقبال الطائرات الخاصة يساعد أثرياء العالم  فى الوصول إلى القاهرة وزيارة المعالم الأ ثرية، وخاصه بعد فتح المتحف المصرى الكبير الذى تنتظر الملايين على مستوى العالم افتتاحه، والذى يمثل إضافة كبيرة لسياحة المصرية وخاصة الثقافية.

وأشار رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إلى أنه من ضمن الأنماط السياحية الأخرى التى تندرج تحت سياحة الأثرياء هو "سياحة اليخوت"، والذى تعمل الدولة المصرية على الإعداد الجيد من خلال إنهاء الإجراءات الخاصه للقدوم وإنشاء مرسى عالمى لليخوت بمدينة شرم الشيخ لافتًا أن هناك نحو 650  ألف يخت خاص فى حوض البحر المتوسط نستطيع استقطابها والتي ستمثل قوة لقطاع السياحة.

واستقبل مطار سفنكس مؤخرًا مجموعة من أثرياء العالم قادمين من بتسوانا بجنوب القارة الإفريقية بطائراتهم الخاصة لزيارة المعالم الثقافية والأثرية.

مالكى الطائرات الخاصه سلطة الطيران المدني المطارات مطار سفنكس اثرياء العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

«إعلام حماة الوطن» يستعرض خطة عمل الفترة المقبلة بالمنيا

مدرب الهلال السودانى: لا نريد سوى الفوز على الأهلى

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال أسبوع وموعد استقرار الأحوال الجوية

رانيا علوانى تقدم مجموعة نصائح للتعامل مع فيروس سرطان عنق الرحم

فؤاد حسين: تجربة العراق فى مكافحة الإرهاب يمكن أن تنقل إلى دول أخرى

يتقاضى 48 مليون جنيه.. تسريب عقد مصطفى شلبى مع الزمالك (مستندات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسبانية تستنكر قرار «برشلونة» بتعليق علاقاتها مع إسرائيل

«الدولة الرابعة».. لماذا تهتم إسرائيل بالتطبيع مع السودان؟

رئيس حزب إسرائيلى: آمل أن يحل هيرتسوج أزمة «الإصلاح القضائى»