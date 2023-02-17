السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد آدم يكشف أول بوست من «ترامب أبو حنان» بعد عودته لـ«فيسبوك»

أحمد آدم
أحمد آدم

كشف الفنان أحمد آدم عن أبرز تريندات السوشيل ميديا، خلال هذه الفترة، قائلاً: "بيقولك ترامب رجع على السوشيال ميديا تاني، بعد سنتين من حظر حساباته على فيسبوك".

وأضاف الإعلامي والفنان أحمد آدم خلال تقديمه برنامج آدم شو، المذاع عبر فضائية الحياة:"سنتين بحالهم، وترامب إللي هو رئيس الولايات المتحدة السابق كان واخد حظر على الفيسبوك"، معقبا: "العيال عندنا بياخدوا حظر 14 يومًا، بيجيلهم إسهال، ويقولولك أنا اتحظرت، ياجماعة اعملولي لايك كتير عشان أنا اتحظرت".

وتابع أحمد آدم: "ترامب قبل ما يتحظر كان بينزل بوستات كتير أوي، كانت ممكن توصل لعشرين بوست في الصفحة، زمانه حوش كلام وهينفجر فينا بوستات، وإحنا بقى عارفين ترامب ممشيها دراع أبو حنان ده، يعني أول بوست له، نيويورك دولة وأنا فرد منها، وبندب على كل الفيسبوك في أمريكا تماً.. واللي عايز يعاركني يعاركني، وبقولهالك يا بايدن، بقولهالك يا بايدن".

وأردف: "عشان ترامب يعلي الريتش بيقعد يغيظ في هيلاري كلينتون، كل يوم يطلعلها ويقول يا صفرا يا صفرا، تعالي اشربي بيبس، وطبعًا هو بيغيظ في هيلاري عشان عارف إن هيلاري وبايدن زي السمنة على العسل". 

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

«إعلام حماة الوطن» يستعرض خطة عمل الفترة المقبلة بالمنيا

مدرب الهلال السودانى: لا نريد سوى الفوز على الأهلى

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال أسبوع وموعد استقرار الأحوال الجوية

رانيا علوانى تقدم مجموعة نصائح للتعامل مع فيروس سرطان عنق الرحم

فؤاد حسين: تجربة العراق فى مكافحة الإرهاب يمكن أن تنقل إلى دول أخرى

يتقاضى 48 مليون جنيه.. تسريب عقد مصطفى شلبى مع الزمالك (مستندات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسبانية تستنكر قرار «برشلونة» بتعليق علاقاتها مع إسرائيل

«الدولة الرابعة».. لماذا تهتم إسرائيل بالتطبيع مع السودان؟

رئيس حزب إسرائيلى: آمل أن يحل هيرتسوج أزمة «الإصلاح القضائى»