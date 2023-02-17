أحمد آدم يكشف أول بوست من «ترامب أبو حنان» بعد عودته لـ«فيسبوك»

كشف الفنان أحمد آدم عن أبرز تريندات السوشيل ميديا، خلال هذه الفترة، قائلاً: "بيقولك ترامب رجع على السوشيال ميديا تاني، بعد سنتين من حظر حساباته على فيسبوك".

وأضاف الإعلامي والفنان أحمد آدم خلال تقديمه برنامج آدم شو، المذاع عبر فضائية الحياة:"سنتين بحالهم، وترامب إللي هو رئيس الولايات المتحدة السابق كان واخد حظر على الفيسبوك"، معقبا: "العيال عندنا بياخدوا حظر 14 يومًا، بيجيلهم إسهال، ويقولولك أنا اتحظرت، ياجماعة اعملولي لايك كتير عشان أنا اتحظرت".

وتابع أحمد آدم: "ترامب قبل ما يتحظر كان بينزل بوستات كتير أوي، كانت ممكن توصل لعشرين بوست في الصفحة، زمانه حوش كلام وهينفجر فينا بوستات، وإحنا بقى عارفين ترامب ممشيها دراع أبو حنان ده، يعني أول بوست له، نيويورك دولة وأنا فرد منها، وبندب على كل الفيسبوك في أمريكا تماً.. واللي عايز يعاركني يعاركني، وبقولهالك يا بايدن، بقولهالك يا بايدن".

وأردف: "عشان ترامب يعلي الريتش بيقعد يغيظ في هيلاري كلينتون، كل يوم يطلعلها ويقول يا صفرا يا صفرا، تعالي اشربي بيبس، وطبعًا هو بيغيظ في هيلاري عشان عارف إن هيلاري وبايدن زي السمنة على العسل".