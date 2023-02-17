الجمعة 17 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طعنة بسكين.. خلافات أسرية تدفع شابا لقتل زوج شقيقته فى حلوان

طعن
طعن

أقدم شاب على قتل زوج شقيقته طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما في حلوان.

تلقى  قسم شرطة حلوان إخطارا من أحد المستشفيات  باستقبالها “خالد ط، 43 سنة”، مصاب بطعنة نافذة في الصدر وتوفي خلال محاولات إسعافه.

وبالانتقال ومناظرة الجثة تبين إصابته بطعنة نافذة في الصدر من سلاح أبيض “سكين”.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجني عليه بسبب خلافات سابقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

زوج شقيقته شرطة حلوان قتل زوج شقيقته قسم شرطة حلوان

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