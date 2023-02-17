طعنة بسكين.. خلافات أسرية تدفع شابا لقتل زوج شقيقته فى حلوان

أقدم شاب على قتل زوج شقيقته طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما في حلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان إخطارا من أحد المستشفيات باستقبالها “خالد ط، 43 سنة”، مصاب بطعنة نافذة في الصدر وتوفي خلال محاولات إسعافه.

وبالانتقال ومناظرة الجثة تبين إصابته بطعنة نافذة في الصدر من سلاح أبيض “سكين”.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجني عليه بسبب خلافات سابقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.