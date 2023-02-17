لاعبي «كابيتانو مصر» يخدعون المشرفين ويحضروا كريب للمعسكر

بدأت فعاليات الحلقة الثامنة عشرة، من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وكشف برنامج خطة عدد من اللاعبين بعدم تسليم هواتفهم المحمولة للمشرفين، ليبتكروا خدعة جديدة بإحضار طعام من خارج المعسكر، ونجحوا في إحضار كريب.

ولكن المشرفين على النظام في المعسكر تحروا وتأكدوا من صحة المعلومات، ونصحوا اللاعبين بعدم تكرار مثل هذه الواقعة، لأن البرنامج يقدم لهم أكل صحياً مناسباً للبرنامج.

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