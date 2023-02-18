سعر الدولار اليوم السبت 18- 2- 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم السبت 18 فبراير 2023.. يبحث الكثيرون من المستثمرين والاقتصادين عبر محركات البحث عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري، فقد شهد الدولار تفاقم كبير أم العملة المحلية والتى كان له تأثيرات عده في مختلف جوانب الحياة.

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سعر الدولار اليوم السبت 18- 2- 2023 في البنوك المصرية

"الدستور " نستعرض في التقرير التالي



سعر الدولار اليوم السبت 18- 2- 2023 في البنوك المصرية.

وشهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق ١٨ فبراير أمام الجنيه المصري استقرارا ملحوظا،العطلة الرسمية لجميع البنوك المصرية.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت نحو 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع، وذلك وفقا لتقريرات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم السبت 18 فبراير 2023

كما يسجل الدولار اليوم السبت 18 فبراير طبقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري نحو 30.42 جنيها للشراء، و30.52 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم السبت 18 فبراير 2023

وصلت قيمة الدولار طبقا لآحر تحديثات في بنك مصر اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2023 نحو 30.42 جنيها للشراء، و30.52 جنيها للبيع

سعر الدولار اليوم السبت 18 فبراير 2023 في البنك التجاري الدولي cib

كما وسجل سعر الدولار اليوم السبت نحو 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم السبت 18 فبراير 2023

الدولار اليوم السبت في بنك الإسكندرية يسجل نحو 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 18 فبراير 2023 في مصرف أبوظبي الإسلامي

ووفقاً لتقرير ومستجدات مصرف أبوظبي الإسلامي يسجل سعر الدولار اليوم السبت 18 فبراير 2023 نحو 30.57 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 18 فبراير 2023 في المصرف المتحد.

كما وصلت تكلفة الدولار الواحد مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد عند 30.52 للشراء و30.62 للبيع.