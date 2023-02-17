الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

باحث سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: الناتو لا يريد الدخول فى حرب مباشرة مع موسكو

الناتو
الناتو

قال إبراهيم كابات، كاتب وباحث سياسي، إن الاتحاد الأوروبي يركز على دعم أوكرانيا عسكرياً لمواجهة الجانب الروسي، حيث تعتقد أوروبا أنها بتلك الاستراتيجية قضت على المشاريع الروسية التي كانت تهدف لها موسكو منذ سنوات عدة. 

الحرب الأوروبية الروسية

وأكد إبراهيم كابات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الناتو لا يريد الدخول في حرب مباشرة مع موسكو، لذا يقوم بمد أوكرانيا عسكرياً حتى يحدث هلاك للجيش الروسي بمعداته.

وأضاف في حديثه، أن القوى الغربية تريد صمود الجيش الأوكراني أمام روسيا، حيث بفضل الدعم الأوروبي لم تستطع روسيا تحقيق الانتصار كاملاً حتى الآن على أوكرانيا.

وقف الزحف الروسي 

وأضاف في حديثه، أن أوروبا تعهدت بمؤتمر ميونخ بمد أوكرانيا المزيد من الأسلحة الدقيقة لوقف الزحف الروسي ووضع نهاية لتلك الحرب.

إبراهيم كابات باحث سياسي حرب الناتو وروسيا القاهرة الإخبارية دعم الناتو أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمنيا القمح

«ليست المرة الأولى».. الباز يكشف مفاجأة عن المصريين المحتجزين فى ليبيا

غادة شلبي: نسعى لإحياء نمط «سياحة الزفاف» في المدن الساحلية

«سوق الكانتو».. أمير كرارة يتزوج مي عز الدين سرًا ويغادر البلاد

ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الذكية والسماعات بالسلوم

الباز: مشكلة الأسعار ليست نهاية الكون ولن تبقى ليوم القيامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس حزب إسرائيلى: آمل أن يحل هيرتسوج أزمة «الإصلاح القضائى»

قيادى بحركة فتح لـ«الدستور»: قرار سحب الجنسية أعلى درجات العنصرية للاحتلال

فلسطين: وقف عقوبات «بن غفير» الجماعية فى القدس مفتاح تحقيق التهدئة