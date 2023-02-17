باحث سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: الناتو لا يريد الدخول فى حرب مباشرة مع موسكو

قال إبراهيم كابات، كاتب وباحث سياسي، إن الاتحاد الأوروبي يركز على دعم أوكرانيا عسكرياً لمواجهة الجانب الروسي، حيث تعتقد أوروبا أنها بتلك الاستراتيجية قضت على المشاريع الروسية التي كانت تهدف لها موسكو منذ سنوات عدة.

الحرب الأوروبية الروسية

وأكد إبراهيم كابات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الناتو لا يريد الدخول في حرب مباشرة مع موسكو، لذا يقوم بمد أوكرانيا عسكرياً حتى يحدث هلاك للجيش الروسي بمعداته.

وأضاف في حديثه، أن القوى الغربية تريد صمود الجيش الأوكراني أمام روسيا، حيث بفضل الدعم الأوروبي لم تستطع روسيا تحقيق الانتصار كاملاً حتى الآن على أوكرانيا.

وقف الزحف الروسي

وأضاف في حديثه، أن أوروبا تعهدت بمؤتمر ميونخ بمد أوكرانيا المزيد من الأسلحة الدقيقة لوقف الزحف الروسي ووضع نهاية لتلك الحرب.