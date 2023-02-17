الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز: مشكلة الأسعار ليست نهاية الكون ولن تبقى ليوم القيامة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن البعض يحاول تمصير الأزمات العالمية، فيصور للمواطن في الشارع وكأن الأزمة مصرية فقط، مشيرًا إلى أن هذا السلوك حدث أيام كورونا.

الباز يحذر من تمصير أزمة الأسعار

وأضاف خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "يتعاملون مع الأزمة الاقتصادية وكأنها مصرية، وكأن ارتفاع الأسعار لا تعاني منه أي دولة أخرى، وكأن الأزمات لا توجد في الدول الأخرى، وموجود في مصر فقط".

وأشار الباز، إلى أن جلوبال بترول برايس، أشارت في تقريرها إلى أن مصر من أرخص 7 دول في العالم في أسعار البنزين، حيث إن متوسط سعر البنزين عالميا سجل 1.3 دولار للتر، أي ما يعادل 37 جنيهًا.

وأردف: "نحن نعيش في إطار عالمي واحد، وهذه المشكلة ليست نهاية الكون، يمكن نتخطيها ونتجاوزها، مش هنقعد ليوم القيامة بنفس الأسعار".

ولفت الباز، إلى أنه دائما ما يتم “الشوشرة” وإطلاق الأكاذيب حول الإنجازات التي تحققت على الأرض، مردفا: "لكننا نراهن على مستقبل بلدنا، سنظل نتكلم عن الإنجازات ونمدح في بلدنا".

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