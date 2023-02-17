الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الآثار» تكشف أهمية الافتتاح التدريجي للترويج للمتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثرين بوزارة السياحة والآثار، إن الافتتاح التدريجي للمتحف المصري الكبير، وظهور بعض الفنانين في البهو الخاص بالمتحف نوع من الترويج للافتتاح الكبير للمتحف.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مساحة المتحف المصري الكبير نصف مليون متر مربع، والزيارات والحفلات التي تنظم تكون في المناطق الترفيهية فقط للمتحف وهذا جزء من الدعاية للمتحف، لكن لا يتم السماح بالتصوير في القاعات الداخلية للمتحف.

وتابع: "لما واحد بيعمل فيلم أو رواية بيفضل يعمل إعلانات عشان الناس تتشوق ليها، ومتحف بالحجم ده الناس لازم تعرف عينات من الأشياء الموجودة فيه قبل الافتتاح، والمشاهير الذين يزورون المتحف يلتقطون الصور بالداخل وينشرون على صفحاتهم وهذا ترويج كبير".

مجدي شاكر وزارة السياحة والآثار المتحف المصري الكبير محمد الباز اخر النهار

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