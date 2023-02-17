الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إطلاق البوستر الرسمى للدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة

بوستر الدورة الـ24
بوستر الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن بوستر الدورة الـ24 والتي يرأسها الناقد السينمائي عصام زكريا والمقرر إقامتها في الفترة من 14 حتى 21 مارس المقبل بمحافظة الإسماعيلية.

البوستر من تصميم الفنانة هدير السجاعي والتي أوضحت أن فكرة البوستر جاءت من وحي الأفلام التسجيلية التي يعرضها مهرجان الإسماعيلية والعلاقة بين السينما والجمهور الخاص بالمهرجان، كما جاءت ألوانه ملائمة لروح تلك الدورة.

 ومن المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان عن كافة التفاصيل الخاصة بالدورة المقبلة، خلال الأيام القادمة، من جانبه أكد الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية، أنه يجري حاليًا وضع اللمسات النهائية لكافة البرنامج المكونة من المسابقات الرئيسية المعروفة للأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة والأعمال الروائية القصيرة وأفلام التحريك، وكذلك البرامج والورش المقامة بالدورة الـ24.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصير يقام تحت إشراف المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

مهرجان الإسماعيلية مهرجان الاسماعيلية الدولي عصام زكريا الناقد السينمائي عصام زكريا الإسماعيلية

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