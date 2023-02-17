الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

فريدة الشوباشى: «الوثائقية» سلاح جديد لمواجهة حملات تزييف التاريخ

النائبة فريدة الشوباشي
النائبة فريدة الشوباشي

قالت النائبة فريدة الشوباشي، عضو لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، إنها تنتظر بشغف إطلاق قناة «الوثائقية» في هذا التوقيت الهام، مشيرة إلى أن القناة ستعمل على التصدي للشائعات والافتراءات التي تعرضت لها الدولة ورموزها التاريخية من قبل عناصر الجماعة الإرهابية التي اعتادت على تشويه مصر طوال السنوات الماضية.

وأضافت الشوباشي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن القناة الوثائقية ستكون سلاحًا ضد تزييف التاريخ بالوثائق والمستندات وستعمل على توثيق التاريخ المصري بشكل أمين وصادق وموضوعي بعرض الحقائق وليس الآراء فقط.

وأوضحت "الشوباشي" أن القناة «الوثائقية» سيكون لها دور كبير في توعية الجيل الجديد من الشعب المصري بالأبطال والرموز الحقيقيين الذين خاضوا الحروب وضحوا بدمائهم من أجل بقاء هذا الوطن، لافتة إلى أنه يجب تحري الدقة واختيار الشخصيات التي تعرض الوثائق والحقائق على الرأي العام بدقة من أجل توثيق دقيق لمختلف الأحداث التي مرت بها البلاد. 

جدير بالذكر أن انطلاق البث الأول للقناة الوثائقية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سيكون في يوم الأحد المقبل الموافق 19 من شهر فبراير الجاري وذلك في تمام الثامنة مساءً، ومن المقرر أن تعرض القناة أفلامًا وثائقية في شتى المجالات المختلفة، بحيث تناسب كل الأذواق. 

وبثت الشركة المتحدة «برومو» جديدًا للقناة الوثائقية، الذي تطرق للعديد من الموضوعات التي من المقرر أن تتناولها الأفلام التي من المقرر عرضها على القناة، وتُبث القناة عبر تردد  12303، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي/ H، وتتناول أفلامها مجالات متنوعة من أبرزها السياسة والاقتصاد وغيره.

النائبة فريدة الشوباشي لجنة الدفاع والأمن الوطني مجلس النواب قناة الوثائقية الشوباشي التاريخ المصري

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