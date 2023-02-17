الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الأرثوذكسية» تهنئ القس أندريه زكي بإعادة انتخابه رئيسًا للكنيسة الإنجيلية

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، جناب الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، وجناب الدكتور القس چورچ شاكر نائب رئيس الطائفة بتجديد ثقة قيادات الطائفة فيهما للاستمرار فترة جديدة خلال الانتخابات التي أقيمت اليوم.

ونثمن ما قاما به من دور في تقوية علاقات المحبة بين الكنائس في مصر من خلال العمل المشترك على مختلف الأصعدة، ونصلي لأجل مزيد من العمل المثمر.

كما أعرب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية  عن تهانيه بفوز القس الدكتور أندريه زكي بمنصب رئاسة الطائفة الإنجيلية  بمصر بمدة جديدة والدكتور القس جورج شاكر نائبًا لرئيس الطائفة.

وأكد رئيس الأساقفة على التعاون الوثيق بين الكنيسة الأسقفية والطائفة الإنجيلية بمصر في كافة المجالات.

وتمنى رئيس الأساقفة: التوفيق للدكتور أندريه زكي فى قيادته للطائفة الإنجيلية بما يتمتع به من وعي وثقافة ورؤية شاملة للعيش المشترك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمنيا القمح

«ليست المرة الأولى».. الباز يكشف مفاجأة عن المصريين المحتجزين فى ليبيا

غادة شلبي: نسعى لإحياء نمط «سياحة الزفاف» في المدن الساحلية

«سوق الكانتو».. أمير كرارة يتزوج مي عز الدين سرًا ويغادر البلاد

ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الذكية والسماعات بالسلوم

الباز: مشكلة الأسعار ليست نهاية الكون ولن تبقى ليوم القيامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس حزب إسرائيلى: آمل أن يحل هيرتسوج أزمة «الإصلاح القضائى»

قيادى بحركة فتح لـ«الدستور»: قرار سحب الجنسية أعلى درجات العنصرية للاحتلال

فلسطين: وقف عقوبات «بن غفير» الجماعية فى القدس مفتاح تحقيق التهدئة