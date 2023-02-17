«الأرثوذكسية» تهنئ القس أندريه زكي بإعادة انتخابه رئيسًا للكنيسة الإنجيلية

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، جناب الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، وجناب الدكتور القس چورچ شاكر نائب رئيس الطائفة بتجديد ثقة قيادات الطائفة فيهما للاستمرار فترة جديدة خلال الانتخابات التي أقيمت اليوم.

ونثمن ما قاما به من دور في تقوية علاقات المحبة بين الكنائس في مصر من خلال العمل المشترك على مختلف الأصعدة، ونصلي لأجل مزيد من العمل المثمر.

كما أعرب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية عن تهانيه بفوز القس الدكتور أندريه زكي بمنصب رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بمدة جديدة والدكتور القس جورج شاكر نائبًا لرئيس الطائفة.

وأكد رئيس الأساقفة على التعاون الوثيق بين الكنيسة الأسقفية والطائفة الإنجيلية بمصر في كافة المجالات.

وتمنى رئيس الأساقفة: التوفيق للدكتور أندريه زكي فى قيادته للطائفة الإنجيلية بما يتمتع به من وعي وثقافة ورؤية شاملة للعيش المشترك.