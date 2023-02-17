قناة الوثائقية.. أعمال جديدة تعيد الحياة لكبار الفن والأدب والسياسة بـ«حكايات غير منشورة»

قال إمام أحمد إمام، رئيس تحرير البرامج الوثائقية الخاصة والأفلام المسلسلة فى قناة «الوثائقية»، إن إدارة القناة تعمل فى إنتاج سلاسل الأفلام على رافدين، الأول ما تنتجه القناة بنفسها، والثانى من خلال شراء القناة حقوق بث أفلام وثائقية من الخارج.

وأضاف «إمام»: «القناة مستعدة لتقديم وجبة وثائقية دسمة، تلبى كل الأذواق، وتجذب وتخاطب الجمهور بكل أنواعه وفئاته، سواءً بأعمال تنتجها بشكل حصرى، أو شراء حقوق عدد من الأفلام والسلاسل الوثائقية المهمة من الخارج».

وتقدم «الوثائقية» عددًا من الأعمال الوثائقية المهمة عن كبار وعمالقة الفن والأدب والسياسة والكتابة وغيرها من المجالات الأخرى، ممن أثروا بشكل كبير فى وجدان الشعب المصرى والعربى ككل.

وتستعد القناة الجديدة لعرض فيلم ضخم عن الفنان الراحل نجيب الريحانى، حيث يتناول، عبر جزءين، حياة الفنان العبقرى الراحل، وفلسفته الفريدة التى تميز بها، وثروته الكبيرة التى بددها، إلى جانب أسرار مسرحه الكوميدى، ورحلاته الفنية إلى الخارج، ودوره فى خدمة الوطن والسينما، التى أزعجته قبل أن تكافئه بالخلود.

وانتهت «الوثائقية» أيضًا من إعداد الفيلم الوثائقى «صالح مرسى»، الذى يتناول حياة الكاتب الكبير الملقب بـ«رائد أدب الجاسوسية»، وكيف كانت بداياته فى عالم الأدب، وكواليس أعماله السينمائية المتنوعة.

ويعرض الفيلم كيف أصبح «مرسى» رائد «أدب الجاسوسية»، من خلال القصص التى سطرها من وقائع حدثت بالفعل من ملفات المخابرات العامة المصرية، تلك القصص المليئة بحب الوطن، وجاءت فى توقيت سياسى واجتماعى صعب، كان الجميع فى حاجة من خلاله إلى قدوة وبطل، وعلى رأسها «دموع فى عيون وقحة» و«رأفت الهجان» و«الصعود إلى الهاوية» و«الحفار».

ومن الأعمال المنتظرة على شاشة «الوثائقية» أيضًا، فيلم جديد عن «فرقة رضا»، يتناول تجربة إنشاء فرقة الفنان محمود رضا، باعتبارها أول فرقة للرقص والفنون الشعبية فى المنطقة العربية.

ويرصد الفيلم المحطات الأبرز فى رحلة إنشاء «فرقة رضا»، والسياقات الاجتماعية والثقافية والبيئية التى أسهمت فى بزوغ فكرة إنشائها، والتجربة الخاصة للفنان محمود رضا، الذى نشأ متأثرًا بكثير من العوامل التى أسهمت فى تكوين شخصيته الفنية الفريدة.

وتعرض قناة «الوثائقية» أيضًا الفيلم الوثائقى «يوسف إدريس»، الذى يوثق حياة الأديب الكبير، صاحب الأوجه المتعددة، والشخصية المركبة الغنية بالتمرد والجنون والخفايا والتفاصيل.

وينقب الفيلم عن الأسرار والثوابت التى شكلت العالم الإبداعى المتفرّد لـ«يوسف إدريس»، فى مجالات القصة والرواية والمسرح والمقال، ومنابع الوعى والهوية المصرية لديه، واختياراته فى الحياة، ومواقفه من القضايا الوطنية، وتجربة الاعتقال، وثورة يوليو، ورؤساء مصر السابقين.

ويقدم فيلم «يوسف إدريس» الكثير من الحكايات والتحولات الفارقة فى مسيرة الأديب الكبير، الذى قال فى نهاية حياته: «حتى نهايتى أريدها بداية متعتى الكبرى، أن أتفاجأ، أريد أن أبدأ، وتكون البداية بداية لبداية أمتع، فأنا لا أحب النهاية».

وأعلنت القناة، كذلك، عن إنتاج فيلم ضخم يتناول سيرة الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، يرصد أبرز محطات مسيرته الصحفية الطويلة، وأهم القضايا السياسية التى خاضها، والمواقف التى دافع عنها، بالتزامن مع مئوية ميلاده، التى تحل فى العام الجارى.

ويشارك فى الفيلم الوثائقى عدد من كبار الكتاب والصحفيين والسياسيين والدبلوماسيين المصريين والعرب والأجانب. وتُصَّور المقابلات الحصرية والمادة الأرشيفية التى يتناولها الفيلم داخل مصر، وبعض العواصم العربية والأجنبية.

«أدهم الشرقاوى» من الأفلام المنتظرة على قناة «الوثائقية»، التى تحاول الوصول للحقيقة وراء هذه الشخصية المثيرة للجدل، عبر استعراض الروايتين المتناقضتين حول سيرتها، الأولى الرسمية التى تم تداولها فى الصحافة خلال العشرينيات باعتباره «مُجرمًا»، والثانية وهى الحكاية الشعبية الأكثر تداولًا باعتباره «بطلًا أسطوريًا»، دافع عن الفلاحين فى مواجهة الإقطاع والإنجليز، وكونه من أبطال ثورة ١٩١٩.

وأظهر «برومو» القناة مجموعة أخرى من الأفلام المنتظرة، من بينها فيلم عن قناة السويس، يظهر خلاله الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، وهو يتحدث عن تاريخ القناة وأهميتها للعالم.

كما تقدم مجموعة كبيرة من الأعمال التى أُنتجت خلال الفترة الماضية منها: «المسرح القومى.. ١٠٠ عام» و«العاصمة الإدارية» و«حياة كريمة» و«العدوان الثلاثى» و«المصيدة الرقمية» و«مصر ١٩١٩ ورقة وقلم» و«صوت العرب» و«معركة الإسماعيلية» و«قطب» و«السندى أمير الدم» و«من أحياها» و«كيف نظمت مصر كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩؟».