الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رئيس قناة «الوثائقية»: مصر أولى برواية حكاياتها.. والوعى معركتنا الرئيسية

الإعلامى شريف سعيد
الإعلامى شريف سعيد

وصف الإعلامى شريف سعيد، رئيس قناة «الوثائقية»، أحدث قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، القناة الجديدة بأنها حلم من أحلام المصريين، مشددًا على أن معركتها الرئيسية هى الوعى، ولا وعى دون معرفة، ولا معرفة دون توثيق.

وقال «سعيد» إن هدف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من إنشاء وحدة خاصة بالأفلام الوثائقية، فى فبراير ٢٠١٨، بقيادة الإعلامى أحمد الدرينى، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقى، كان عدم ترك حكاياتنا المصرية تروى على لسان الآخرين، فمصر أولى بحكاياتها.

وأضاف: «لا يجب أن نترك حكاياتنا ورواياتنا الخاصة يرويها عنا الآخرون، نحن الأجدر برواياتنا وقادرون على روايتها بشكل أدق، دون تحايل أو أهواء شخصية، كما يمكن أن يفعل البعض».

وشدد على أن «فريق العمل يبذل الكثير من الجهد لكى تكون التجربة محترمة ومهمة»، مشيرًا إلى أن القناة ستقدم عددًا من الأعمال الوثائقية عن عمالقة مصر فى مختلف المجالات.

وواصل: «ستكون هناك مفاجآت وأعمال حصرية توثق للكثير، خلال الانطلاقة الأولى للقناة، مع التوسع فى الاستحواذ على أفلام عالمية مميزة حاصلة على الجوائز، والعمل أيضًا على تحريك ودعم صناعة الوثائقيات فى مصر، من خلال الشركات الخاصة والصناع الشباب».

ونبه إلى أن «مدة الفيلم الوثائقى يحددها موضوع هذا الفيلم، لذا لا توجد مدة محددة للفيلم الوثائقى، بل يختلف باختلاف الموضوع».

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

الليلة.. «الحياة» تذيع حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى

جمارك بورسعيد: 81 مليون جنيه فروق الضرائب والرسوم المحصلة بالإدارة العامة للمراجعة

ضبط 7 محاولات تهرب جمركى لهواتف محمولة وسجائر الإلكترونية بمطار القاهرة

رئيس قناة «الوثائقية»: مصر أولى برواية حكاياتها.. والوعى معركتنا الرئيسية

«الخارجية» تعلن الإفراج عن 6 مصريين محتجزين فى ليبيا

ما بعد رئاسة «النيباد».. مصر تعزز الجهود لتنمية القارة الإفريقية وتحقيق الأمن الغذائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس حزب إسرائيلى: آمل أن يحل هيرتسوج أزمة «الإصلاح القضائى»

قيادى بحركة فتح لـ«الدستور»: قرار سحب الجنسية أعلى درجات العنصرية للاحتلال

فلسطين: وقف عقوبات «بن غفير» الجماعية فى القدس مفتاح تحقيق التهدئة