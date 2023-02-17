رئيس قناة «الوثائقية»: مصر أولى برواية حكاياتها.. والوعى معركتنا الرئيسية

وصف الإعلامى شريف سعيد، رئيس قناة «الوثائقية»، أحدث قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، القناة الجديدة بأنها حلم من أحلام المصريين، مشددًا على أن معركتها الرئيسية هى الوعى، ولا وعى دون معرفة، ولا معرفة دون توثيق.

وقال «سعيد» إن هدف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من إنشاء وحدة خاصة بالأفلام الوثائقية، فى فبراير ٢٠١٨، بقيادة الإعلامى أحمد الدرينى، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقى، كان عدم ترك حكاياتنا المصرية تروى على لسان الآخرين، فمصر أولى بحكاياتها.

وأضاف: «لا يجب أن نترك حكاياتنا ورواياتنا الخاصة يرويها عنا الآخرون، نحن الأجدر برواياتنا وقادرون على روايتها بشكل أدق، دون تحايل أو أهواء شخصية، كما يمكن أن يفعل البعض».

وشدد على أن «فريق العمل يبذل الكثير من الجهد لكى تكون التجربة محترمة ومهمة»، مشيرًا إلى أن القناة ستقدم عددًا من الأعمال الوثائقية عن عمالقة مصر فى مختلف المجالات.

وواصل: «ستكون هناك مفاجآت وأعمال حصرية توثق للكثير، خلال الانطلاقة الأولى للقناة، مع التوسع فى الاستحواذ على أفلام عالمية مميزة حاصلة على الجوائز، والعمل أيضًا على تحريك ودعم صناعة الوثائقيات فى مصر، من خلال الشركات الخاصة والصناع الشباب».

ونبه إلى أن «مدة الفيلم الوثائقى يحددها موضوع هذا الفيلم، لذا لا توجد مدة محددة للفيلم الوثائقى، بل يختلف باختلاف الموضوع».