ضبط 7 محاولات تهرب جمركى لهواتف محمولة وسجائر الإلكترونية بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام من ضبط 7 محاولات تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة ومستلزماتها والسجائر الإلكترونية وكمية من المواد المخدرة ومستحضرات التجميل ومستلزمات طب الأسنان بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولى كانت في الإدارة الرابعة برئاسة الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من سويسرا على رحلة الخطوط الجوية السويسرية القادمة من زيورخ عندما اشتبه أحمد عادل فتحي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء عمارة مأمور الفحص وسامح سيد رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب.

وقام تامر قاسم مدير الجمرك بالإنابة بتكليف جورج الفونس مدير الحركة وهاني محمود ومصطفي صادق ومصطفى حسن مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب بحضور بكري عزب رئيس القسم بإدارة أمن الجمرك فتبين وجود 370 وحدة من مستلزمات الهواتف المحمولة.

وكانت المحاولة الثانية فى نفس الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من كينيا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من نيروبي اشتبه فادي نبيل جيد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر في راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نادي مأمور الفحص وسامح سيد رئيس القسم تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون شرائط دوائية بكميات كبيرة.

وقامت أميرة طلبة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف حسام سعد الشافعي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط كمية كبيرة من شرائط دوائية لعقار الترامادول المخدر وشرائط لدواء الفياجرا.

فقام الدكتور حسين هيكل مدير الجمرك بتشكيل لجنة من عماد صلاح وبسمة حسني وأحمد عبد الواحد وحسام الشافعي مأموري الجمرك وجمال السيد مدير الحركة لاستكمال التفتيش وجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت كمية من شرائط فتبين وجود 1035 قرص من عقار الترامادول المخدرة و9480 قرص من عقار الفياجرا.

وكانت المحاولة الثالثة فى الإدارة الثالثة برئاسة فتحي فوزي مدير الإدارة بالإنابة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من روما حيث استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرًا لارتباكه.

وقام أمير مطر مدير الحركة بتكليف علاء عبد الرحمن خضر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 3 قطع من جوهر الحشيش المخدر منهم قطعة مخفاة أسفل ساعة يد داخل علبتها ولفة بها كمية من بودرة الكوكايين ولفة أخري بها 11 بذرة لنبات الماريجوانا المخدر ومطواه بها آثار تقطيع الحشيش أفاد تقرير ادارة الحماية الوطنية بالمطار أنه محظور حيازتها طبقا للقانون 394 لسنة 1954.

وكانت المحاولة الرابعة في الإدارة الأولى برئاسة أحمد فؤاد الدلهماوي مدير الإدارة وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار حيث تم ضبط 59 قرص من عقار الترامادول المخدر وزجاجتين بهما زيت مخدر وسيجارة إلكترونية بها نفس الزيت المخدر بحوزة راكب مصري قادم من فرنسا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من باريس.

وكانت المحاولة الخامسة في الإدارة الثانية برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لبنان علي رحلة خطوط المصرية القادمة من بيروت استوقف محمود محمد فتحي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وقام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف عبد الله حمدي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 248 عبوة ووحدة من مستحضرات التجميل والسيجار والسجائر الإلكترونية .

وقام بالجرد لجنة من الدكتور مؤمن حسن ومحمد نبيل ومحمد قنديل و هيثم رجب ومحمد فتح الله .

وكانت المحاولة السادسة في نفس الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي علي رحلة خطوط مصر للطيران استوقف محمود فتحي مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود كثافات معدنية بكثرة داخل حقائب الراكب.

وقام إبراهيم عامر بتكليف الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 100عبوة من مستلزمات طب وجراحة الأسنان وعلبة بها 28 آلة جراحية خاصة بطب وجراحة الأسنان.

أما المحاولة السابعة والأخيرة فكانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبي على رحلة خطوط مصر للطيران عندما استوقف محمود فتحي أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد سيد حسن مأمور الجمرك لاحظ وجود ما يشتبه أن يكون هواتف داخل حقائب الراكب.

وقام إبراهيم عامر بتكليف الدكتور مؤمن حسن بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 8 هواتف محمولة ماركة iphone 14 pro.



قرر الدكتور ماجد موسى مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر ضبط جمركي أرقام 31 و32 و33 و35 و36 و37 لسنة 2023.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.