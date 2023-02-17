متحدث الزراعة: الصادرات المصرية تغطي كل قارات العالم

وكالة علق الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على إشادة وكالة "فيتش" بصادرات مصر الزراعية بعد أن حققت أرقامًا قياسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الجمعة، إن الدولة المصرية تهتم منذ عام 2014 بالفلاح المصري بما يساهم في نمو الإنتاج، واستطاعت وزارة الزراعة متابعة المنتج الزراعي عبر كافة مراحله.

وأضاف أن وزارة الزراعة ترفع من درجات الوعي لدى الفلاح، بكيفية استخدام المبيدات الزراعية، كما طورت المعامل المرجعية الزراعية بشكل كامل، وهو ما ساهم من تعزيز الموقف الزراعي المصري ونمو الصادرات إلى الخارج.

وأوضح أن مصر تستمر في التواصل الفعال مع مختلف دول العالم، بما يساهم في تطوير المنتجات الزراعية بشكل كبير، مردفًا: "لدينا أسواق في كل دول الاتحاد الأوروبي، ونغطي كل قارات العالم بالمنتجات الزراعية المصرية".

وأردف أن الصادرات المصرية من أفضل الصادرات حول العالم، ويحتل البرتقال المصري المرتبة الأولى، كما أن الفراولة المجمدة من أهم الصادرات المصرية التي تخرج من أرض مصر، ونعمل على فتح أسواق جديدة ليكون هناك تنوع أكبر في الفترة المقبلة.

وتابع: "الرمان المصري من المنتجات التي أحدثت طفرة في الفترة الماضية، وكذلك الخضر والموالح، ومع زيادة حجم الرقعة الزراعية المنزرعة سيكون هناك تواجد أكبر للصادرات المصرية الزراعية في الفترة المقبلة".