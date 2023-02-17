الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

اللحمة بـ300 جنيه.. مصطفى بكرى يطالب بمحاكمة عسكرية لأى شخص يرفع الأسعار

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

طالب الإعلامي مصطفى بكري، بمحاكمة أي شخص يغلي الأسعار، محاكمة عسكرية، قائلًا: "لا تتركوا المواطن المصري ليكون فريسة لجشع الذين لا هم لهم إلا التربح".

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "محتاجين تدخل صارخ وصارم، وتحويل لمحاكمات عسكرية، لأي واحد يمتص دم الشعب المصري، يهمنا أمن المجتمع وأمن البلد، الناس ضجت من الأسعار، سعر كيلو اللحم اقترب من 300 جنيه".

وأردف: "أمن البلد واستقراره أهم من أي شيء آخر، لازم نراضي الناس الغلبانة الشقيانة، الناس عايزة تاكل أولادها، وتبقى مستورة، الناس دافعت عن مشروعها الوطني لتجد لقمة عيش كريمة، صحيح أن الأزمات تكالبت من الخارج، لكن في الداخل أيضًا توجد أيدي خبيثة، ناس تعمل ضد البلد".

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