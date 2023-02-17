طالبان تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على مجمع الشرطة فى باكستان

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان في باكستان، منذ قليل، مسؤولية التنظيم عن الهجوم الذي استهدف مجمعا للشرطة الباكستانية في كراتشي، والذي وقع مساء اليوم الجمعة.

وحاول مسلحون اقتحام مبنى داخل مجمع كبير للشرطة في كراتشي، إحدى أكبر مدن باكستان وعاصمتها الاقتصادية والمالية، وفق ما افاد مصدر رسمي وشهود عيان.

وقال وزير الاعلام في ولاية السند شارجيل انام ميمون، لقناة تلفزيون محلية إن عدد المهاجمين ليس معروفا بدقة حتى الآن.

وذكر مراسل لوكالة “فرانس برس” أن سيارات إسعاف وأخرى للشرطة توجهت إلى مكان الهجوم، وهو مجمع يتألف من مبان رسمية عدة تابعة للشرطة اضافة الى وحدات سكنية لعناصر الشرطة وعائلاتهم، متحدثا عن إطلاق نار كثيف.

وتشهد منطقة كراتشي بانتظام هجمات تشنها جماعات إسلامية متطرفة مثل طالبان الباكستانية او انفصاليين من البلوش.