الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد سعد يحتل المركز الأول لتريند «يوتيوب» بأغنية «قادر أكمل» (فيديو)

أحمد سعد
أحمد سعد

تصدر النجم أحمد سعد المركز قائمة تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "قادر أكمل" والتي طرحها الأيام الماضية بالتزامن مع عيد الحب واحتل بها المركز الأول متفوقاً على عدد كبير من المطربين الذين طرحوا أعمالهم الغنائية الأيام الماضية.

وحققت أغنية "قادر أكمل" لأحمد سعد ردود أفعال قوية من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل المختلفة وحققت الأغنية نسبة مشاهدة وصلت إلى مليون و300 ألف مشاهدة منذ طرحها في يوم الثلاثاء الماضي عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون أحمد سعد في أغنية "قادر أكمل" مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والموزع الموسيقي محمد عاطف الحلو، والأغنية من ألحانه ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر، والمنتج المنفذ مصطفى جابر.

آخر أعمال أحمد سعد الغنائية

وطرح احمد سعد مؤخرًا فيديو كليب أغنية "يا عراف"، عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة، والتي جمعته لأول مرة مع كل من المطربان أحمد زعيم والتونسي نوردو، وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية، وهي من كلمات محمد الفقي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي توما، وجرى التصوير بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ياسين حسن.

أحمد سعد قادر أكمل يوتيوب النجم أحمد سعد أغنية قادر أكمل كلمات أغنية قادر أكمل لأحمد سعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة فى نهاية التعاملات الصباحية

طالبان تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على مجمع الشرطة فى باكستان

ماذا وجدت الشرطة داخل المقبرة الفرعونية المزيفة فى بنى سويف؟

تفاصيل تحقيقات النيابة فى واقعة مقبرة بنى سويف المزيفة

إحباط محاولة لتهريب 1035 قرص ترامادول مخدر عبر مطار القاهرة

«أجمل كواليس وأحلى مسلسل».. عبير صبرى تشارك جمهورها كواليس «جميلة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس حزب إسرائيلى: آمل أن يحل هيرتسوج أزمة «الإصلاح القضائى»

قيادى بحركة فتح لـ«الدستور»: قرار سحب الجنسية أعلى درجات العنصرية للاحتلال

فلسطين: وقف عقوبات «بن غفير» الجماعية فى القدس مفتاح تحقيق التهدئة