أحمد سعد يحتل المركز الأول لتريند «يوتيوب» بأغنية «قادر أكمل» (فيديو)

تصدر النجم أحمد سعد المركز قائمة تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "قادر أكمل" والتي طرحها الأيام الماضية بالتزامن مع عيد الحب واحتل بها المركز الأول متفوقاً على عدد كبير من المطربين الذين طرحوا أعمالهم الغنائية الأيام الماضية.

وحققت أغنية "قادر أكمل" لأحمد سعد ردود أفعال قوية من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل المختلفة وحققت الأغنية نسبة مشاهدة وصلت إلى مليون و300 ألف مشاهدة منذ طرحها في يوم الثلاثاء الماضي عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون أحمد سعد في أغنية "قادر أكمل" مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والموزع الموسيقي محمد عاطف الحلو، والأغنية من ألحانه ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر، والمنتج المنفذ مصطفى جابر.

آخر أعمال أحمد سعد الغنائية

وطرح احمد سعد مؤخرًا فيديو كليب أغنية "يا عراف"، عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة، والتي جمعته لأول مرة مع كل من المطربان أحمد زعيم والتونسي نوردو، وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية، وهي من كلمات محمد الفقي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي توما، وجرى التصوير بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ياسين حسن.