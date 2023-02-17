الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جمال الكشكى: لجنة الهوية بـ«الحوار الوطنى» هدفها تقوية الانتماء للوطن

جمال الكشكى
جمال الكشكى

كشف الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن آخر مستجدات الحوار الوطني، وخاصة فيما يتعلق بلجنة الهوية والثقافة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن لجنة الثقافة والهوية الوطنية، هى مجموعة من السمات والخصائص تلعب دورًا فى تقوية الانتماء للوطن، فهي العصب الرئيسي للأمة وإذا اختفت يكون ذلك تأكيدًا على حدوث خلل.

وأضاف "الكشكي" أن محور الثقافة والهوية الوطنية هو العمود الأساسى لبناء أى أمة، لافتًا إلى أن الثقافة هى الأكسجين الحقيقى لتنفسها، لأن بها روافد متشابكة ومتقاطعة ومختلفة ومتعارضة ومتعددة الرؤى والفكر.

وأشار إلى أنه كان هناك اتفاق على هذه اللجنة فى مجلس الأمناء باعتبارها من المحطات المهمة داخل المجتمع.

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