بتوجيهات الطيب.. الأزهر يطلق قافلة طبية مجانية لأهالي جنوب سيناء

انطلقت ظهر اليوم الجمعة قافلة طبية مجانية من الأزهر الشريف إلى محافظة جنوب سيناء، لتوقيع الكشوف الطبية، وإجراء العمليات الجراحية، وتوزيع الأدوية المجانية على أهالي المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار الدور الاجتماعي والإنساني الذي يضطلع به الأزهر الشريف، وبناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، أن قافلة الأزهر الطبية ستواصل أعمالها لمدة 6 أيام، لتقديم الخدمات الطبية المجانية في العديد من التخصصات لأهالي محافظة جنوب سيناء، حيث تضم نخبةً متميزة من الكوادر الطبية بكليات ومستشفيات جامعة الأزهر، بالإضافة لعدد من الإداريين القائمين على تنظيم أعمال القافلة، وذلك في إطار الخطة السنوية التي يعدها الأزهر لتسيير تلك القوافل، والتي تستهدف خدمة قاطني المناطق النائية في المقام الأول، حيث تتولى إدارة القوافل الطبية بالحسابات الخاصة بمشيخة الأزهر تنظيم هذه القافلة بالتعاون مع جامعة الأزهر ووزارة الصحة والسكان ومحافظة جنوب سيناء.

وأضاف المشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، أن القافلة تضم 22 طبيبًا من أساتذة وأساتذة مساعدين ومدرسين ومدرسين مساعدين ونواب في كليات ومستشفيات جامعة الأزهر، في تخصصات (الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة والأورام- جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- المخ والأعصاب- الجلدية- الصدرية- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء- التخدير)، مع وجود معمل تحاليل متكامل مع القافلة، وكميات من الأدوية لتوزيعها بالمجان على الحالات.

وعن الأماكن المقررة لاستضافة أعمال القافلة، أوضح الدكتور محمود صديق، أن قافلة الأزهر ستقوم بتوقيع الكشوف الطبية على المواطنين في المستشفى العام لمدينة الطور عاصمة محافظة جنوب سيناء، مع عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وإجراء العمليات الجراحية الكبرى والمتوسطة بالمجان في مستشفى أبو رديس العام، وذلك حسب الحالة وحسب التشخيص الطبي، حيث تهدف القافلة إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين لتقديم الخدمات الطبية لهم وتوزيع الأدوية بالمجان والذهاب إليهم والتيسير عليهم.

وتنطلق القوافل الطبية بالأزهر حسب خطة سنوية بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ومتابعة وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود، ويشرف عليها الدكتور محمود صديق، المشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، وذلك في إطار دور الأزهر المجتمعي والإنساني، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات والعمليات مجانًا، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.