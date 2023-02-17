الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مقرر بالحوار الوطنى: هدفنا تكوين معطيات ثقافية للجمهورية الجديدة فى المستقبل

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشف الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الهوية الوطنية والثقافية بالحوار الوطني، عن آخر المستجدات، والاستعدادات لبدء جلسات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحوار الوطني"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك موضوعات وقضايا مهمة على أجندة لجنة الثقافة بالحوار الوطني.

وأضاف أن لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن المحور المجتمعي بـ"الحوار الوطني"، موضحاً أن هناك موضوعات مهمة خاصة بالهوية والثقافية لأن الهوية تصنع من خلال المعطيات الثقافية المختلفة.

وأشار إلى أنه كلما حافظ المجتمع علي ثقافته وكلما كانت الثقافة منضبطة ومستمرة ومتراكمة عبر الزمن، كلما كانت الهوية متماسكة وقوية ولا يصيبها أي شكل من أشكال التفكيك.

وأكد أن موضوع الثقافة والهوية الوطنية من أهم الموضوعات المطروحة والموجودة داخل الحوار الوطني، والهدف الأساسي منه تكوين من خلال الحوار أشكال من الاتفاق حول المعطيات الثقافية التي تكون الجمهورية الجديدة في المستقبل.

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