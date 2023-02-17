الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية»: ثلث البالغين الأوروبيين لا يمارسون نشاطًا بدنيًا كافيًا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أظهر تقرير صادر، الجمعة، عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، أن أكثر من ثلث البالغين في الاتحاد الأوروبي لا يمارسون الرياضة بشكل كافٍ، وهو اتجاه تفاقم بسبب جائحة كوفيد التي كانت لها تبعات سلبية على الصحة.
في عام 2016، كان 35,4% من البالغين في الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، غير نشيطين بشكل كافٍ، بحسب معايير منظمة الصحة العالمية التي توصي بممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل الشدة في الأسبوع.
وأفاد نصف الأشخاص المستطلعة آراؤهم تقريباً (45%) أنهم لا يمارسون الرياضة أو التمارين البدنية، وفق هذا التقرير.
كما أن المستويات المنخفضة من النشاط البدني شائعة أيضاً بين المراهقين، خصوصاً الفتيات، إذ إن ما لا يزيد على 17,6% من الفتيان و9,6% من الفتيات أفادوا بأنهم يلتزمون بتوصية منظمة الصحة العالمية بممارسة نشاط بدني متوسط إلى قوي لساعة واحدة يومياً على الأقل.
ولا يتحسن الوضع مع تقدم العمر، إذ إنّ ربع البالغين الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً يمارسون نوعاً من الرياضة أو التمرين البدني لساعة واحدة أسبوعياً على الأقل.
كما بيّن التقرير أن النساء أقل نشاطا من الرجال، مع فرق واضح بين الجنسين في الفئة العمرية بين 15 و24 سنة، التي تبيّن فيها أن 73% من الرجال يمارسون الرياضة أو التمارين البدنية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، مقابل 58% من النساء.
وللحالة الاجتماعية والاقتصادية تأثير أيضاً في هذا المجال، إذ إنّ 24% فقط من الأشخاص الذين يصنفون أنفسهم من طبقة العمّال يقولون إنهم يمارسون الرياضة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، مقارنة بـ51% من الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم من فئة اجتماعية أيسر حالًا.
وقد زادت جائحة كوفيد-19 الوضع سوءاً: ففيما دفعت إجراءات الإغلاق بعض البالغين إلى ممارسة مزيد من الرياضة، سُجل العكس بالنسبة لمعظم الناس. وتشير الدراسة إلى أن أكثر من نصف الأوروبيين قللوا من نشاطهم الجسدي، وقال 7% منهم فقط إنهم يعتزمون ممارسة مزيد من النشاط البدني بمجرد انتهاء الجائحة.
ومع ذلك، إذا احترم الجميع مستويات النشاط التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، يمكن تجنب أكثر من 10 آلاف حالة وفاة مبكرة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاماً كل عام. وسيزيد متوسط العمر المتوقع 7,5 شهر للأشخاص الذين لا يمارسون نشاطاً كافياً، بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 0,6% من ميزانيتها الصحية، وفق التقرير.

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية التنمية والتعاون البالغين الاتحاد الأوروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

انهيار جزئى بعقار فى الإسكندرية

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة فى نهاية التعاملات الصباحية

تعرف على مذيعة حفل ختام مهرجان العين السينمائى الدولى

حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة بكفر الزيات

بوتين ونظيره البيلاروسى يبحثان التعاون العسكرى والاقتصادى

معتدل نهارًا بارد ليلًا.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس حزب إسرائيلى: آمل أن يحل هيرتسوج أزمة «الإصلاح القضائى»

قيادى بحركة فتح لـ«الدستور»: قرار سحب الجنسية أعلى درجات العنصرية للاحتلال

فلسطين: وقف عقوبات «بن غفير» الجماعية فى القدس مفتاح تحقيق التهدئة