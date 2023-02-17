الجمعة 17 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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شولتس: مستمرون فى دعم أوكرانيا.. وروسيا ستخرج خاسرة قريبًا

أولاف شولتس
أولاف شولتس

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن أن ألمانيا تراجعت عن سياسة دامت لعقود وهي عدم تقديم أسلحة الحروب على الإطلاق، مشيرًا إلى أن بعض الألمان قلقون الآن بسبب مساعدة ودعم أوكرانيا بالأسلحة الألمانية، مؤكدًا أن هذا الدعم الألماني سيقلل من الفترة الزمنية للحرب.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد المستشار الألماني، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر ميونخ، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الروسي بوتين لن يستطيع تحقيق توقعاته السياسية الحدودية والحرب ستنتهي بانسحابه في النهاية.

وأضاف في حديثه، أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أكد أن الناتو والمجتمع الدولي بأكمله متحد مع أوكرانيا ضد الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.

حرب روسيا والناتو

وأشار إلى أن الحرب لن تندلع بين الناتو وروسيا على الإطلاق، وبالرغم من ذلك سيكون هناك استمرار في الدعم الأوروبي لأوكرانيا حتى تكون هناك عدالة وتوازن بين القوى الحربية.

وذكر "شولتس"، أنه يعتقد أن أوروبا ستؤدي أداء حسنًا للتخلص من تلك الأزمة سريعًا عن طريق مد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات، قائلًا: "لا يمكن أن يكون هناك سلام دون عدالة، ولأول مرة تشهد ألمانيا قوة نووية تشن حربًا توسيعية وعدوانًا في أوروبا". 

وأكد أن ألمانيا ستفعل كل ما بوسعها لتقديم الدعم اللوجيستي لأوكرانيا، كما أنها ستتولى تدريب الجيش الأوكراني على الأسلحة الحديثة، موضحًا أن ألمانيا ملتزمة لأن تتحمل مسئوليتها لحماية الأمن الأوروبي وأمن الناتو. 

وعبر عن إدانته لكافة الجرائم التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، مؤكدًا أنه في ظل الأحداث العالمية الحالية أوروبا بحاجة إلى صناعة حربية حديثة.

  «القاهرة الإخبارية» تنقل كلمة رئيس أوكرانيا فى مؤتمر برلين: أثق فى النصر

 

روسيا: مؤتمر ميونخ للأمن فقد موضوعيته ولن نشارك فى نسخة 2023

 

أولاف شولتس المستشار الألماني الحرب الروسية الأوكرانية مؤتمر ميونخ القاهرة الإخبارية

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