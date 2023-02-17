الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يُتابع انتظام حملات مراقبة توافر السلع الغذائية بمنافذ «أهلًا رمضان»

محافظة الغربية
محافظة الغربية

شدد طارق رحمي، محافظ الغربية، على استمرار حملات الرقابة بالتنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقري ومديريات “التموين، والصحة، والطب البيطري، هيئة سلامة الغذاء”، إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير مطالبهم واحتياجاتهم من السلع والمواد التموينية.

وتابع “رحمي” جولة لجنة مراقبة الأسعار بمركز السنطة، تحت إشراف مني صالح،  لمتابعة حركة بيع السلع الغذائية في معرض «أهلاً رمضان» الذي يلبي احتياجات الأسر، بالإضافة إلى عمل قافلة متنقلة لبيع السلع الغذائية داخل القري التابعة للوحدات المحلية، حرصا على توفير جميع السلع الغذائية من خلال أكثر من منفذ بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما تابع رحمي، تفعيل دور اللجان بمركز ومدينة زفتي، تحت إشراف إبراهيم فايد، رئيس المركز والمدينة، حيث قامت اللجنة الفرعية للرقابة على الأسعار بحملة ليلية داخل معارض «أهلاً رمضان»؛ للتأكد من توافر السلع بكميات كافية والتأكد من جودتها، فضلاً عن متابعة الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين ومحاربة الغلاء ولرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأكد محافظ الغربية، أنه يتابع عن كثب الحملات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين، الصحة والطب البيطري، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق، بالإضافة إلى متابعة معارض «أهلا رمضان» التي تم افتتاحها حديثا، وذلك من خلال الحملات المستمرة على كافة منافذ البيع؛ للتأكد من توافر السلع وعدم الزيادة في أسعارها والقضاء على الاحتكار.

محافظ الغربية يؤكد إستمرار تكثيف حملات الرقابة علي منافذ بيع السلع الغذائية اهلا رمضان الحملات التفتيشية الرقابة على السلع الطب البيطري الصحة والطب السلع والمنتجات السلع الغذائية صحة وسلامة المواطنين

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