الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«كاف» يتابع ترتيبات كأس أمم إفريقيا للشباب بحضور جمال علام و«العطار»

اجتماع اتحاد الكرة
اجتماع اتحاد الكرة مع الكاف

حضر جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ووليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد، مع الاتحاد الإفريقي للعبة، الاجتماعات التنسيقية لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٩ فبراير الجاري حتى ١١ مارس المقبل.

وقال اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إن جمال علام رحب بالحضور في بداية كلمته مع التأكيد على بذل الدولة المصرية كل الجهود لخروج البطولة بشكل مميز، وتوفير كل سبل الراحة للأشقاء العرب والأفارقة.

وأكد وليد العطار، مدير البطولة، على "وصول ١٠ منتخبات لمصر، بينما يصل منتخب تونس اليوم ومنتخب بنين، يوم الأحد المقبل، والتأكيد على توفير كل متطلبات المنتخبات المتواجدة من ملاعب وفنادق إقامة على أعلى مستوى".

مؤتمر صحفي لمحمود جابر وبلال مظهر غدًا للحديث عن مباراة منتخب الشباب وموزمبيق

يعقد الكابتن محمود جابر، المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب، وبلال مظهر لاعب الفريق، مؤتمرًا صحفيًا في الحادية عشرة صباح غدٍ السبت باستاد القاهرة الدولي، للحديث عن مباراة المنتخب أمام موزمبيق في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للشباب والتي تنطلق في الرابعة عصر بعد غدٍ الأحد. 

‎وأسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وستقام منافسات البطولة على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.

جمال علام الاتحاد المصرى لكرة القدم وليد العطار أمم أفريقيا تحت 20 عام محمود جابر بلال مظهر

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