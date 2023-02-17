الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تفاصيل تسيير العراق 13 طائرة مساعدات للمنكوبين فى تركيا

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تسيير 13 طائرة مساعدات للمنكوبين في تركيا إثر الزلزل الذي وقع منذ 11 يومًا، وأسفر عن العديد من الوفيات والإصابات.

وذكرت الوزارة، أنه عملًا بدبلوماسية الاستجابة الوطنيّة، خلية الأزمة تواصل جهدها في إغاثة المتضررين من الزلازل في ‫تركيا عبر الاستمرار في الجسر الجوي من ‫بغداد إلى ‫غازي عنتاب، إذ تم تسيير (13) طائرة محملة بمواد الإغاثة لضحايا الزلزال، خدمة لأبناء الجالية العراقية الكريمة.

وأكد العميد جودت عبدالرحمن المتحدث باسم الدفاع المدني العراقي، لـ«القاهرة الإخبارية» أن فرق الإنقاذ التابعة لمديرة الدفاع المدني العراقي تواصل حتى الآن عمليات انتشال الضحايا وإنقاذ الناجين من تحت الأنقاض في سوريا وتركيا، حيث وصلت الفرق بعد يوم من وقوع الزلزال الذي ضرب البلدين وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا.

وأضاف «عبدالرحمن» أن فرق الإنقاذ انتشلت العديد من الجثث في مدينتي كهرمان مرعش وهاطاي التركيتين خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع السلطات التركية، مشيرًا إلى أنه يتم استخدام معدات الإنقاذ الخفيفة في البحث عن الجثث والضحايا غير أنه قد يحدث تحول في خطط الإنقاذ باللجوء إلى معدات البحث الثقيلة في رفع الركام.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني العراقي أن القوات مدربة احترافيًا على كيفية استخراج الضحايا والناجين في ظل أجواء أكثر تعقيدًا مما تشهده دمشق وأنقرة، لما مرت به قوات الإنقاذ من تجارب في تحرير المدن العراقية من عصابات تنظيم داعش الإرهابية، حيث تعرضت مدن كبيرة للدمار بشكل أشبه بحالة الزلزال وتم التعامل معها بكل علمية ودقة.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

ضبط 6 سائقين تعاطوا المخدرات أثناء القيادة على الطرق

الأحد.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ35 مليار جنيه

محافظ أسيوط: توفير البيئة المناسبة وتذليل المعوقات لجذب الاستثمارات

بوتين يتهم الدول الغربية بعرقلة تطوير شركة غازبروم

السلطات التركية تحتجز 150 شخصًا لتورطهم بأعمال نهب بمناطق الزلزال

نيابة عن الرئيس السيسى.. شكرى يشارك فى اجتماع للاتحاد الإفريقى حول ليبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس حزب إسرائيلي: آمل أن يحل هيرتسوج أزمة «الإصلاح القضائي»

قيادى بحركة فتح لـ«الدستور»: قرار سحب الجنسية أعلى درجات العنصرية للاحتلال

فلسطين: وقف عقوبات «بن غفير» الجماعية فى القدس مفتاح تحقيق التهدئة