تفاصيل تسيير العراق 13 طائرة مساعدات للمنكوبين فى تركيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تسيير 13 طائرة مساعدات للمنكوبين في تركيا إثر الزلزل الذي وقع منذ 11 يومًا، وأسفر عن العديد من الوفيات والإصابات.

وذكرت الوزارة، أنه عملًا بدبلوماسية الاستجابة الوطنيّة، خلية الأزمة تواصل جهدها في إغاثة المتضررين من الزلازل في ‫تركيا عبر الاستمرار في الجسر الجوي من ‫بغداد إلى ‫غازي عنتاب، إذ تم تسيير (13) طائرة محملة بمواد الإغاثة لضحايا الزلزال، خدمة لأبناء الجالية العراقية الكريمة.

وأكد العميد جودت عبدالرحمن المتحدث باسم الدفاع المدني العراقي، لـ«القاهرة الإخبارية» أن فرق الإنقاذ التابعة لمديرة الدفاع المدني العراقي تواصل حتى الآن عمليات انتشال الضحايا وإنقاذ الناجين من تحت الأنقاض في سوريا وتركيا، حيث وصلت الفرق بعد يوم من وقوع الزلزال الذي ضرب البلدين وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا.

وأضاف «عبدالرحمن» أن فرق الإنقاذ انتشلت العديد من الجثث في مدينتي كهرمان مرعش وهاطاي التركيتين خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع السلطات التركية، مشيرًا إلى أنه يتم استخدام معدات الإنقاذ الخفيفة في البحث عن الجثث والضحايا غير أنه قد يحدث تحول في خطط الإنقاذ باللجوء إلى معدات البحث الثقيلة في رفع الركام.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني العراقي أن القوات مدربة احترافيًا على كيفية استخراج الضحايا والناجين في ظل أجواء أكثر تعقيدًا مما تشهده دمشق وأنقرة، لما مرت به قوات الإنقاذ من تجارب في تحرير المدن العراقية من عصابات تنظيم داعش الإرهابية، حيث تعرضت مدن كبيرة للدمار بشكل أشبه بحالة الزلزال وتم التعامل معها بكل علمية ودقة.