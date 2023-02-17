الأحد.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ35 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، الأحد المقبل، أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، وذلك يوم الأحد 19 فبراير 2023.

ويشمل قيمة الطرح الأول حوالي 13.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، كما تبلغ قيمة الطرح الثاني 21.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا. وذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لتدبير احتياجاتها المالية من السيولة عبر بيع أذون الخزانة لتوفير السيولة للوزارات والهيئات.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، والتي تتنوع ما بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة" بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022 /2023.

وشهد معدل التضخم السنوي الأساسي، الذي يعده البنك المركزي، ارتفاعًا إلى نحو 31.24% في نهاية يناير الماضي مقارنة مع 24.4% في ديسمبر 2022.

ووضعت الحكومة خطة لمواجهة العجز الكلى المتوقع بموازنة هذا العام ستتم من خلال إصدار أذون وسندات بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه، بالإضافة إلى المقدر من القروض من مصادر خارجية بقيمة 12.6 مليار جنيه.