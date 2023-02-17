جامعة سوهاج تشارك في إعداد اللائحة النموذجية لمراكز خدمة ذوي الهمم بالجامعات

شارك مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، في ورشة عمل عن إعداد وصياغة اللائحة النموذجية لمراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بعدد من الجامعات المصرية، وذلك بالتعاون مع هيئة أمديست الأمريكية، والتي استمرت على مدار يومين، بإحدى الفنادق بالقاهرة.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن مركز خدمة الطلاب ذوي الاعاقة بالجامعة يعد بمثابة خطوة هامة وضرورية، وخاصة أن مصر شهدت فى السنوات الماضية، تقدماً ملحوظاً فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، نتيجة لدعم ومساندة القيادة السياسية لهذه الفئة، حيث سعت إلى توفير بيئة ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.

وأوضح الدكتور طارق زكي مدير المركز أنه تم خلال الورشة استعراض أهداف المراكز وكافة الأنشطة والخدمات التي يمكن لمراكز ذوي الإعاقة تنفيذها، بالإضافة إلى مناقشة هيكل الإدارة التنفيذية والمهام والصلاحيات داخل هذه المراكز، ووضع بنود الخطة السنوية لموارد المركز.

وأضاف الدكتور محمد عبدالعظيم نائب مدير المركز وممثل الجامعة بالورشة أنه شارك بالورشة ٣٠ عضوا من ممثلي مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة من مختلف الجامعات المصرية، موضحاً أنه تم تناول العديد من الموضوعات خلال الورشة ومنها إعداد جلسات عصف ذهني و مجموعات عمل حول أهداف المراكز وأنشطتها، عرض الكيانات المتاح تأسيس المراكز على هيئتها واختيار الكيان الأنسب لها، وأيضاً مناقشة الهيكل التنظيمي والإداري.