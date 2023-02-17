القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقيـة تهنئـة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

وقال الفريق أول محمد زكي، في البرقية: "يُشرفني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعافية بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الكبرى التي اختص الله بها نبيه محمد، صلوات الله عليه وسلامه، داعياً الله أن يعيدها على سيادتكم وعلى وطننا الحبيب وشعبه العظيم بكل الخير والبركات".

وأضاف وزير الدفاع: "كما أبعث لسيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة بهذه الذكرى العطرة، مؤكدين لسيادتكم وفاءهم بالمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفاني، مقتدين بصاحب الذكرى في البذل والتضحية والفداء، ملتزمين بالمثل والتقاليد العريقة للعسكرية المصرية، أوفياء بقسم الولاء للوطن والإخلاص له، لتظل مصر وطناً آمناً مستقراً بعطاء وتضحيات أبنائها.. حفظ الله مصر وشعبها، وأعاد على سيادتكم هذه الذكرى الكريمة بكل اليمن والبركات.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً لتهنئة أفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة.

وهنأ الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وفضيلة مفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف، بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.