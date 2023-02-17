«زراعة الشيوخ» تناقش تنمية الثروة السمكية في مصر الأحد

تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، الأحد، ملف تنمية الثروة السمكية في مصر ، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها يوم الإثنين المقبل، تقريرا اللجنة بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي بشأن تغيير أنشطة المباني و المنشآت التي لها ترخيص مزاولة الشطة حيوانية أو زراعية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي بشأن استثمار وتنمية الثروة الداجنة بالقرى المصرية.

وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أوصت خلال اجتماعها الأخير برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، الحكومة بإعداد دراسة وخطة عملية لتنفيذ مشروع داجنى بالقرى المصرية، تتضمن توفير الدعم الحقيقى بتوفير السلالات والتطعيمات والأعلاف والإرشاد والتوعية اللازمة، وذلك بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والتضامن الاجتماعى، بهدف إعادة إحياء مشروعات الإنتاج الداجنى داخل منازل الأسر المصرية بالريف.

وشهد الاجتماع استعراض من النائب محمود تركى، لاقتراحه، حيث أكد أن هناك جهود كبيرة من الدولة نحو زيادة حجم الثروة الحيوانية والداجنة، وأن مع الظروف الإقتصادية العالمية المتلاحقة والأزمات التي تمر بها جميع دول العالم وموجات تقلب الأسعار العالمية بصفة عامة وبأسعار الأعلاف والعليقة بصفة خاصة، يتطلب الدعوة لمبادرة مشروع وطنى لدعم الأسر المصرية في الإنتاج الداجنى في الريف، مما يعمل على إعادة التوازن في السوق.

وأشار تركى إلى أهمية نشر ثقافة تربية السلالات المستنبطة محليا ثنائية الغرض (البيض - اللحم) واستخدام بدائل الأعلاف في مجال تغذية الدواجن وعدم الإعتماد على الأعلاف المركزة مرتفعة الثمن وأيضا إستعادة القرية المصرية لدورها الإنتاجي وليس الإستهلاكي لتخفيف العبئ على السوق المصري واستغلال ما لديها من مقومات وموارد متاحة للتربية.

وأكد أهمية دور وزارة الزراعة ومراكز البحوث في هذا الأمر، وأن العائد منه سيكون أكبر بكثير من تكلفته.

وأيده المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، مثمنا فكرة الاقتراح، مشيرا إلى أنها تعيد للريف المصرى طبيعته الحقيقية المنتجة ما يحقق التوازن بين حجم الإنتاج والاستهلاك ويساعد في ضبط الاسعار، متابعا، تربينا في منازل يتم تربية الطيور بها، لتوفير جميع الاحتياجات الغذائية، ولم نسمع من قبل عن مثل تلك الأزمات في أسعار الدواجن واللحوم التي نسمعها الآن.

وأكد الجبلي أن الأمر يحتاج إلى خطة قابلة للتنفيذ، معدة بناء على أرقام حقيقية، وتقييم مستمر لتلك الخطة، حتى يكون لها نتائج على أرض الواقع، متابعا، بالفعل لا أحد ينكر أن هناك جهود حكومية ولكن الأمر يحتاج إلى تنسيق لتضافر الجهود، وتوجيهها في الطريق الصحيح ويكون هناك نتائج على الأرض يشعر بها المواطن.