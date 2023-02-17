«سياحة النواب» تلتقى مستثمرى دهب لبحث معوقات زيادة الاستثمارات

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، لقاءً مع المستثمرين ورجال الأعمال بمدينة دهب، بمحافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك على هامش الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة لمحافظة جنوب سيناء، لبحث آليات زيادة التدفق السياحي لمصر.

وأوضحت نورا علي، أن اللقاء يأتي بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم وتوصياتهم بشأن المشاكل والعقبات التي تواجههم، وكذلك لزيادة استثماراتهم بالقطاع.

وتحدث المستثمرون عن مشاكلهم والتي تمحورت حول تأخر تقنين الأراضي والفوائد الكثيرة المستحقة عليهم لصالح الدولة، وكذلك تأخر اطلاق حملات التسويق.

كما طالب المستثمرين بتأجيل تحصيل الديون لمدة عام أو عامين لتمكين المستثمرين من النهوض بالفنادق وبناء غرف جديدة والعمل على جذب أسواق جديدة.

وأوضحت النائبة نورا علي، أنه سيتم فتح قضية تقنين الأراضي مساء اليوم مع المحافظ وبحث أسباب التأخير، بالإضافة إلى إعداد مجموعة توصيات ستتم مخاطبة الحكومة بها.

وكانت لجنة السياحة بمجلس برئاسة النائبة نورا علي، قد عقدت لقاءً مفتوحًا مع مستثمري نويبع وطابا، واتحاد المستثمرين.

جاء ذلك على هامش زيارة اللجنة لمدينة طابا مساء أمس الخميس، بحضور سكرتير عام المحافظة، ورئيس المدينة.

وشهد بداية اللقاء تأكيد نورا علي، ضرورة الحوار للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لتعزيز خطوات الدولة نحو زيادة معدلات الوصول.

وأوضحت أن خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا تتطلب تطوير المنتج وتنويعه والارتقاء بمستوى الخدمة، والاهتمام بمناطق جديدة.

واستمعت اللجنة لشكاوى ومطالب المستثمرين والتي شملت الحديث حول ضرورة جدولة الديون، ودعم الفنادق المتعثرة، وتقديم حزم دعم إضافية تساعد الفنادق على الاستمرارية والنهوض.

كما أكد نواب اللجنة أهمية دور القطاع الخاص كونه جزءا رئيسيا في النهوض بالسياحة، وتحمل الكثير من الأزمات وظل صامدًا بجانب الدولة.