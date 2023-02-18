السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الإثنين.. الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الصوم الكبير

الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية

تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية، في 20 فبراير 2023، الصوم الكبير والذي يستمر لمدة 55 يومًا، وينتهي بعيد القيامة المجيد في أبريل 2023.

أعلن دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، عن إغلاق أبواب الدير أمام الزوار خلال فترة الصوم الكبير 2023، باستثناء أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث سيكون الدير مفتوحًا للزيارة دون السماح بالمبيت أو الخلوات للآباء الرهبان والكهنة والضيوف أو أسر الرهبان وشباب الخلوة.

وقال الأنبا يسطس، رئيس دير الأنبا أنطونيوس، في بيان، إن الدير سيغلق أبوابه نهائيًا خلال فترة أسبوع الألام، وذلك منذ أحد الشعانين، الموافق 9 أبريل 2023 وحتي سبت النور 15 أبريل2023 على أن تفتح أبواب الدير أعتبارًا من عيد القيامة المجيد.

وأعلن دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالمحرق، عن إغلاق ابواب الدير من 23 فبراير 2023، وذلك بمناسبة الصوم الكبير.

سبب تسميته بالصوم الكبير؟

 

ودُعيّ بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، ولا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

ويختلف موعد هذا الصوم من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد، ويحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، وبحيث لا تعيد الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال في يوم الأحد التالي لكي يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.

 يبدأ الصوم الكبير بأسبوع الاستعداد، ويختتم بأسبوع الآلام، أُضيفت الكنيسة أسبوع ثامن وسُمي بـ«أسبوع هرقل»، فصار الصوم ثمانية أسابيع شاملة أسبوع الآلام، تقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومي، مع بداية الأسبوع الثاني من الصوم تصلي الكنائس قداسين يوميًا، وقسمت الكنيسة الصوم إلى 8 أسابيع يبدأ يوم الإثنين وينتهي يوم الأحد.

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