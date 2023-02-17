روسيا: إبطال مفعول لغمين بحوزة رجل فى محطة قطارات وسط موسكو

أبطلت السلطات الأمنية الروسية، اليوم الجمعة، مفعول لغمين وسط العاصمة موسكو، وأعلن جهاز الطوارئ في موسكو، أن خبراء المتفجرات أبطلوا مفعول لغمين مضادين للأفراد تم العثور عليهما بحوزة رجل في محطة لسكك الحديد وسط موسكو، وفقًا لما أعلنته قناة روسيا اليوم فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق من اليوم، علقت روسيا، على التصريحات الأمريكية حول دعم الضربات الأوكرانية ضد المنشآت العسكرية في شبه جزيرة القرم.

وأعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة عن أن تصريحات وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية، فيكتوريا نولاند، بشأن دعم بلادها الضربات الأوكرانية ضد المنشآت العسكرية في شبه جزيرة القرم، تعتبر اعترافًا واضحًا بتورط واشنطن في الصراع.

أوضحت السفارة الروسية أن الأمر لا يقتصر في واشنطن على التصريحات فقط، ولكن على اتخاذ إجراءات ملموسة، لافتة إلى أن الولايات المتحدة قد تشرف على تدريب القوات الأوكرانية، وتزود كييف بنشاط بالأنظمة الحديثة التي تستخدم لقصف المناطق الروسية.

وأكدت السفارة الروسية أن تحريض القوات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم بمثابة التحريض على مهاجمة موسكو أو فلاديفوستوك.