ضبط 199 قضية في مجال الضرائب العامة ومخالفات الجمارك

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (199) قضية في عدة مجالات أبرزها (الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب).

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، فقد اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وجارى مواصلة الحملات على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.