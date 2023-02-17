خالد داغر يكشف تفاصيل خطته لتطوير دار الأوبرا

استضافت الدكتورة صفاء النجار ببرنامج «أطياف» المذاع على قناة الحياة، أمس الخميس، الموسيقار الدكتور خالد داغر الرئيس الجديد لدار الأوبرا المصرية، في أول لقاء له.

https://youtu.be/9p4tIWRMzYc

في اللقاء كشف الدكتور خالد داغر عن خطته لتطوير أعرق أوبرا في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث أشار إلى أن طموحه هو وصول عروض دار الأوبرا إلى العالم أجمع وألا تقتصر على الحاضرين بالقاعات والمسارح خلال العروض، خاصة وأن دار الأوبرا المصرية تقدم مختلف أنواع الفنون ولا تكتفي بالموسيقى الكلاسيكية فقط، قائلًا: «نسعى لإتاحة تطبيق خاص بدار الأوبرا المصرية ينقل فعالياتها للعالم».



https://youtu.be/C1qfDyJV-FQ

وأضاف الدكتور خالد داغر: «أتمنى تطوير العروض والفرق داخل دار الأوبرا المصرية ووصولها لكل الناس"، لافتًا إلى أن في كل موسم جديد يوجد ما بين 10 إلى 20 عرضًا عالميًا داخل دار الأوبرا المصرية، وأن الناس تسعى للفن الجيد حين توفره، والدليل على ذلك النجاح الكبير الذي لاقاه مهرجان القلعة الذي تنظمه دار الأوبرا، ومساهمته في ازدياد الإقبال على الأوبرا.. قناة الحياة كان لها أثر كبير في نقل مهرجان القلعة للجمهور ونجاحه».

كما تحدث الدكتور خالد داغر عن عائلته الفنية العريقة في مجال الموسيقى، وكيف أثرت هذه البيئة في تشكيل وعيه، مؤكدًا أنه محظوظ بنشأته في بيت يرتاده معظم الفنانين.

https://youtu.be/us8EHfxupYE

وقال: «لم يكن مخططًا لي تعلم الموسيقى، ووالدي عبده داغر لم يفرض علينا الفن»، مضيفًا أن دار الأوبرا تعد طموحًا كبيرًا لأي فنان سواء في مصر أو في العالم كله.

وأشار إلى أنه عزف في حفل افتتاحها. كما أوضح خلال اللقاء أنه كان يعزف في البداية على آلة نفخ تعرف باسم «الكورنو» ثم تحول بعد ذلك إلى العزف على آلة التشيللو بالمصادفة.

على جانب آخر، قدم برنامج «أطياف» بالحلقة جولة داخل متاحف الأوبرا المصرية للتعرف على تاريخها.

برنامج «أطياف» الذي تقدمه الدكتورة والروائية صفاء النجار، يذاع الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب زين العابدين خيري، وإخراج عبدالفتاح خضر.

https://youtu.be/aQlXVgG0-FQ