الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية» ترصد فعاليات اليوم الأول من مهرجان أسوان الدولى للثقافة

مهرجان أسوان الدولي
مهرجان أسوان الدولي للثقافة

انطلقت فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته العاشرة، أمس الخميس، ويستمر خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير الجاري بمحافظة أسوان.

وقال أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن الفعاليات بدأت بتقديم ديفيله نهري بالمراكب الشراعية لجميع الفرق المصرية والدولية، بمشاركة 11 فرقة من فرق الفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وهي: "بورسعيد، أسوان، سوهاج، العريش، الشرقية، الحرية بالإسكندرية، مرسى مطروح، قنا، الأقصر، الإسماعيلية" للفنون الشعبية، وفرقة "توشكى التلقائية".

وأشار مراسل القناة إلى أنه من ضمن المشاركين في المهرجان 10 من الفرق العربية والأجنبية وهي "فلسطين، السودان، سيريلانكا، المكسيك، بولندا، اليونان، سلوفاكيا، إندونيسيا، رومانيا، كوريا الجنوبية".

وفي وقت سابق، أكد مراسل القناة أن المهرجان يأتي في توقيت تشهد فيه مصر زخمًا سياحيًا كبيرًا، إذ تخطى عدد السائحين 11 مليون حتى الآن، وهذا المهرجان دائمًا ما يتزامن في وقت تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، 22 من فبراير الجاري، ودائمًا ما يتم الاحتفال به قبل التعامد بأسبوع، بداية من اليوم حتى موعد التعامد.

ويقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة دكتورة إيمان نجم، وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي رئيس المهرجان، بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة نبيل نعيم، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج.

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