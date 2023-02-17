«الزراعة»: نتلق شكاوى المزارعين والمواطنين على الخط الساخن للرد عليها وحلها

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزارة تستقبل شكاوى المواطنين والمزارعين عبر الخط الساخن 15500 و19561، وتتم متابعتها بشكل دوري ومتابعة الردود على الشاكين أو يتم إحالة الشكاوي إلى الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتأخذهم على محمل الجدية والتحقيق فيها وحلها بشكل فوري.

وقال "القرش" في تصريحات لـ"الدستور"، إن الوزارة تتلقى الشكاوى أيضًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال وسائل الإعلام بهدف حل كل شكاوي المواطنين، بالإضافة إلى وجود تواصل مستمر مع مركز الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، وحل كل المشاكل الواردة لمجلس الوزراء والتي تخص وزارة الزراعة.

القرش": نتابع مع المواطنين البلاغات عن حالات التعدي على الأراضي الزراعية

وأضاف معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تتلقى أعدادا كبيرة من الشكاوى التي ترد للوزارة وتقوم بحلها وفي حالة عدم حلها يتم الرد عليها، كما تتم متابعة جميع الموضوعات التي ترد لمركز الشكاوي بالديوان العام للوزارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، كما نتلقى جميع الشكاوى على مستوى الجمهورية واحالتها للجان المعاينة بوزارة الزراعة، ونتابع مع المواطنين البلاغات عن حالات التعدي على الأراضي الزراعية أو أي بلاغات أخرى.

وقال القرش إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتفقد بشكل مستمر أماكن العاملين بمعمل متبقيات المبيدات وجهاز حماية الأراضي ومنظومة الخط الساخن على تواجدهم وتقديم الخدمات للمواطنين، كما يتفقد أيضا منظومة الخط الساخن بالوزارة، مؤكدا ضرورة التعامل مع كافة الشكاوى الواردة من المواطنين بجدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لحل تلك الشكاوى حرصًا علي تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين مع وزارة الزراعة، مؤكدًا ضرورة التعامل مع كافة الشكاوى الواردة من المواطنين بجدية، واتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة لحل تلك الشكاوى.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد والقطاعات الأخرى قد أنشأت عددا من المنصات الإلكترونية ومنظومات للشكاوي لخدمة المواطنين والمزارعين بالتنسيق مع الجهات الأخرى في الدولة، ومنظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء لمتابعة هذه الشكاوى وحلها بشكل فوري.