2249 مخالفة مرورية وتنفيذ 239 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (6) قضايا، فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (2249) مخالفة مرورية متنوعة، فى مجال الأمن العام عن ضبط (21) قضية، فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة عن ضبط قضية، فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (239) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (2)قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.