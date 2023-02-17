«نائب دون برلمان».. أهالي شطورة بسوهاج يودعون الشاب الشهم «عمر الكودي»

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية شطورة بمحافظة سوهاج، بعد وفاة شاب في بداية العقد الثالث من العمر يُدعى "عمر الكودي"، والذي اشتهر بين أبناء قريته بالشهامة والاحترام وحُسن الخُلق.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الجتماعي لأبناء قرية شطورة، إلى دفتر عزاء حزنًا على الفقيد، وهو أخ لتسعة أبناء يعرفه جيرانه وأصدقائه بمروءته منذ أن كان طفلًا.

ومع بلوغه سن الشباب، ذاع صيته بين أبناء القرية لتصدره المواقف الصعبة معهم، حيث كان يرثى موتاهم ويهنئهم في أفراحهم ويمزحون معه لجدعنته معهم ويلقبونه "بالنائب"، حتى حلت أزمة كورونا وانطلق يعقم شوارع قريته ليلًا نهارًا دون أن يعبأ بإصابة أو خشية الموت من فيروس لعين بدون أجر أو انتظار شكر.

وتوفي "عمر الكودي" صباح اليوم، في حادث طريق، ليودعه آلاف الشباب من أبناء قريته في جنازة مهيبة، تتشح بالسواد حزنًا على الفقيد، وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.