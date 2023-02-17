الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«نائب دون برلمان».. أهالي شطورة بسوهاج يودعون الشاب الشهم «عمر الكودي»

المرحوم عمر الكودى
المرحوم عمر الكودى

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية شطورة بمحافظة سوهاج، بعد وفاة شاب في بداية العقد الثالث من العمر يُدعى "عمر الكودي"، والذي اشتهر بين أبناء قريته بالشهامة والاحترام وحُسن الخُلق.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الجتماعي لأبناء قرية شطورة، إلى دفتر عزاء حزنًا على الفقيد، وهو أخ لتسعة أبناء يعرفه جيرانه وأصدقائه بمروءته منذ أن كان طفلًا.

ومع بلوغه سن الشباب، ذاع صيته بين أبناء القرية لتصدره المواقف الصعبة معهم، حيث كان يرثى موتاهم ويهنئهم في أفراحهم  ويمزحون معه لجدعنته معهم ويلقبونه "بالنائب"، حتى حلت أزمة كورونا وانطلق يعقم شوارع قريته ليلًا نهارًا دون أن يعبأ بإصابة أو خشية الموت من فيروس لعين بدون أجر أو انتظار شكر.

وتوفي "عمر الكودي" صباح اليوم، في حادث طريق، ليودعه آلاف الشباب من أبناء قريته في جنازة مهيبة، تتشح بالسواد حزنًا على الفقيد، وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

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«نائب دون برلمان».. أهالي شطورة بسوهاج يودعون الشاب الشهم «عمر الكودي»

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